One Tree Hill, Hilarie Burton rivela che il reboot non ha ancora ricevuto il via libera da Netflix

Seppur fiduciosa delle idee in cantiere, Hilarie Burton ha precisato che il revival di One Tree Hill non ha ancora ottenuto il semaforo verde da parte di Netflix.

Il reboot di One Tree Hill è in fase di lavorazione e anche Hilarie Burton ha voluto dire la sua in merito, ammettendo di essere fiduciosa seppur il progetto non abbia ottenuto l’ufficiale semaforo verde da parte di Netflix. La notizia relativa al revival è trapelata online durante l’estate 2024 e, da allora, il pubblico attende con curiosità qualche aggiornamento in merito al progetto. Insieme a Sophia Bush, Hilarie Burton darà il proprio contributo non soltanto riportando il suo iconico personaggio nuovamente sul piccolo schermo, ma anche dietro le quinte come produttrice esecutiva.

One Tree Hill, Hilarie Burton è fiduciosa seppur Netflix non abbia ancora dato il via libera al reboot

Già tempo fa Sophia Bush ha ammesso di aver appreso con rammarico il fatto che la notizia del revival di One Tree Hill fosse diventata di pubblico dominio e anche la collega Hilarie Burton sembrerebbe essere dello stesso avviso. Ai microfoni di People, ha rivelato: "Quando è trapelata la notizia, era ancora molto, molto, molto presto per il progetto. Siamo nel processo di presentazione delle idee a Netflix e saranno loro a decidere se dare il via libera o meno. Ma penso che più persone dimostreranno di essere emozionate, meglio sarà". L’idea di Hilarie Burton è di poter guardare la nuova Serie TV in compagnia dei suoi figli, essendo madre di un adolescente. "Quella è stata la parte migliore di One Tree Hill, che genitori e figli potessero guardarlo insieme e poter parlare di cose difficili".

Pur non potendo rivelare molto della storia, Hilarie Burton ha ammesso di avere fiducia nella showrunner Becky Hartman Edwards. "È così brava con le amicizie femminili e gli show multigenerazionali, ed è per questo che eravamo così emozionati di collaborare con lei. Quindi mi sento molto sicura di ciò che verrà presentato". Pur non avendo ottenuto il via libera ufficiale, l’attrice spera che Netflix offrirà una chance al revival di raccontare nuove storie e dinamiche con personaggi nuovi ma anche storici: l’idea è quella di riportare anche Brooke e Peyton sullo schermo, questa volta madri alle prese con figli adolescenti. Come aveva riferito Deadline tempo fa, la serie tv revival dovrebbe essere ambientata circa venti anni dopo gli eventi della trama originale, per cui è del tutto giustificato il nuovo ruolo proposto per le due amiche di One Tree Hill. Ma a quando il via libera ufficiale?