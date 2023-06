One Piece: L'anime è lungo oltre 1000 episodi, ma quanto durerà la serie live-action di Netflix?

News Serie TV

La serie live-action basata sul popolarissimo manga giapponese di Eiichiro Oda debutterà il 31 agosto su Netflix: ecco quanto dovrebbe durare, secondo la star Taz Skylar.

La ciurma di Cappello di paglia sta per salpare: ma quanto durerà il loro viaggio? La serie live-action di One Piece, adattamento dell'omonimo manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda e del successivo anime, debutterà su Netflix il 31 agosto dopo una lunga gestazione durata ben 6 anni. Dopo la lunga attesa, le aspettative sono alte anche se, in confronto all'anime, la serie live-action avrà meno episodi. Quanti? La prima stagione ne conta 8, molto pochi rispetto ai 1066 episodi dell'anime. Ma l'attore Taz Skylar (che interpreta Sanji) ha messo le mani avanti dicendo che sa esattamente quanto dovrebbe durare la serie Netflix.

One Piece: Quanto dovrebbe essere lunga la serie live-action, secondo Taz Skylar

Parlando con Collider, Skylar ha rivelato per quanto tempo vorrebbe che la serie tv live-action di One Piece di Netflix andasse avanti. Ha detto che vorrebbe continuasse il giusto, cioè fino a un punto in cui tutti coloro che lavorano allo show si sentiranno soddisfatti. Nel dettaglio, ha dichiarato:

Mi piacerebbe che durasse esattamente il tempo necessario per sentirci soddisfatti, e per noi intendo il "noi" più grande di noi cinque e ogni singola persona coinvolta. Voglio che tutti siano orgogliosi del finale. Non voglio che finisca a breve, e non voglio che duri a lungo. Questo è il mio ideale.

La trama di One Piece e cosa ingloberà dell'anime

La serie Netflix è descritta come un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Si concentra su Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro e diventare il re dei Pirati. Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Il primo teaser trailer diffuso da Netflix durante l'evento TUDUM ha rivelato che la serie partirà dai racconti della saga del Romance Down, la prima saga di One Piece che appartiene alla saga del mare orientale. Molte scene del trailer con Rufy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji sono tratte dalla East Blue Saga, il primo arco narrativo che introduce i Pirati di Cappello di Paglia. Ciò significa che la stagione 1 di One Piece probabilmente continuerà ad adattare l'East Blue Saga dell'anime, che copre 61 episodi.

Quanto dovrebbe durare per includere tutti gli episodi dell'anime

Data la lunghezza dell'anime, sembra improbabile che l'adattamento live-action sarà in grado di portare sullo schermo tutti gli eventi di quest'ultimo. Soprattutto considerati i costi di una serie live-action in confronto a una animata. Secondo i calcoli, se la serie live-action dovesse adattare una saga per ogni stagione, per farlo dovrebbe avere 11 stagioni. Un traguardo piuttosto difficile. Siamo fiduciosi, tuttavia, che questo adattamento soddisfi le aspettative visto che ha ottenuto l'okay da Eiichiro Oda in persona.