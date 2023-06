One Piece: La serie live-action di Netflix si svela nel primo trailer. Annunciata anche la data

News Serie TV

La ciurma di Cappello di paglia salperà per il vasto mare azzurro ad agosto. L'annuncio all'evento globale per i fan TUDUM.

Era il lontano 2017 quando la notizia dello sviluppo di una serie live-action del popolarissimo manga giapponese One Piece fece il giro del mondo suscitando emozioni contrastanti per l'apparente difficoltà di rendere concreta e fedele una storia così complessa ed estremamente fantasiosa. Questo spiega perché ci siano voluti così tanti anni prima di poter arrivare al risultato desiderato, soddisfacente anche per il creatore del fenomeno globale Eiichiro Oda. Le aspettative sono molto alte e i fan possono cominciare a farsi un'idea ammirando il primo trailer diffuso da Netflix in occasione dell'evento TUDUM a San Paolo del Brasile. Anteprima che ne annuncia finalmente la data di uscita: 31 agosto.

One Piece: La trama e il cast della serie live-action di Netflix

Prima un manga e poi un anime di pari successo, One Piece segue le gesta di un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera, il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver ingerito inavvertitamente il frutto del diavolo Gom Gom. Un giorno, Monkey D. Luffy (interpretato da Iñaki Godoy) decide di abbandonare il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece, inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei Pirati. Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Luffy deve assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Accanto a Godoy recitano Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd di Nami, Jacob Romero Gibson di Usopp e Taz Skylar di Sanji, la ciurma di Cappello di paglia. Dalle precedenti notizie sappiamo inoltre che del racconto faranno parte altri celebri personaggi di One Piece quali il viceammiraglio della Marina Monkey D. Garp (Vincent Regan, The Royals), il nonno di Luffy, uno dei membri più rinomati e temuti dell'organizzazione; Koby (Morgan Davies, The Girlfriend Experience), una delle prime persone che Luffy incontra durante il suo viaggio, un capitano di vascello della Marina con lisci capelli rosa; Alvida (Ilia Isorelýs Paulino, The Sex Lives of College Girls), un membro dell'organizzazione di pirati mercenari Bagy's Delivery; Helmeppo (Aidan Scott, Between the Devil), un capitano di corvetta della Marina che, dopo aver vissuto all'ombra del potente padre, poi cacciato dalla Marina, è stato costretto a diventare un ragazzo di servizio assieme a Koby; Buggy (Jeff Ward, Hacks), il feroce capitano dell'omonima ciurma di pirati e il direttore del Bagy's Delivery; e Arlong (McKinley Belcher III, Ozark), l'alto e muscoloso uomo-pesce capitano dell'omonima ciurma di pirati.