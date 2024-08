One Piece 2: Svelati gli interpreti della dottoressa Kureha e del dottor Hillk

News Serie TV

La seconda stagione della serie live-action basata sul manga di Eiichiro Oda è in produzione da circa due mesi a Città del Capo, in Sudafrica.

La serie live-action di One Piece ha assegnato altri due ruoli chiave in vista della seconda stagione. Alla fine, dopo aver corteggiato a lungo Jamie Lee Curtis per il ruolo della dottoressa Kureha (la quale non ha potuto accettare per conflitti di impegni), questo è andato a Katey Sagal, attrice di lungo corso vista, tra le tante serie tv, anche in Sons of Anarchy. Mark Harelik, visto di recente nella serie Presunto innocente, sarà invece il dottor Hillk. I due personaggi sono tra i più rappresentativi dell'intera saga e i fan, che erano ansiosi di scoprirne gli interpreti, sono stati finalmente accontentati.

One Piece: Chi sono la dottoressa Kureha e il dottor Hillk

Kureha è un medico in pensione che lavora a Drum Island. Alcune persone la chiamano strega ed è il mentore e la madre adottiva di Tony Tony Chopper visto che lo accoglie proprio dopo che se ne era preso cura Hillk. È anche il leader degli Isshi-100 e svolge un ruolo di grande importanza perché aiuta i Pirati di Cappello di Paglia nell'arco narrativo di Drum Island. Hillk è uno strampalato dottore, prima ladro, che viva a Drum e indossa pantaloni rosa, un mantello nero, una maglia verde e un cilindro nero.

Il cast si allarga sempre di più

Sagal e Harelik raggiungono gli altri nuovi membri del cast precedentemente annunciati: Brendan Sean Murray nel ruolo di Brogy, Callum Kerr nel ruolo di Smoker, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Clive Russell nel ruolo di Crocus, Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti nel ruolo di Wapol, Ty Keogh nel ruolo di Dalton e Werner Coetser nel ruolo di Dorry.

News Coo just delivered something special from Oda-Sensei and it’s filled with excitement and anticipation for Season 2! 🗞️😆 Big reveals are on the horizon, Straw Hats. Brace yourselves for the journey ahead! 🌊🏴‍☠️ pic.twitter.com/NcywD1sMI3 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 20, 2024

In una lettera ai fan pubblicata sui profili di Netflix e della serie mentre le riprese della seconda stagione sono in corso in Sudafrica, il maestro Eiichiro Oda ha fatto sapere che a partire da oggi, per tre giorni di fila, verranno fatti entusiasmanti annunci su nuovi casting. Aspettiamoci, dunque, altre notizie come, per esempio, qualcosa in più su come sarà rappresentato Chopper e su chi lo interpreterà.