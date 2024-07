One Piece: Un video annuncia l'inizio delle riprese della seconda stagione

News Serie TV

I protagonisti della serie Netflix sono tornati a bordo della Going Merry: eccoli mentre sbarcano tutti in Sud Africa sul set dei nuovi episodi.

Direzione: Rotta Maggiore! I protagonisti di One Piece volano in Sud Africa in occasione dell'inizio delle riprese della seconda stagione in un video condiviso sui canali ufficiali di Netflix. Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar, provenienti da diverse parti del mondo, si sono ritrovati a bordo della Going Merry per dare inizio a una nuova avventura che proseguirà prossimamente sempre su Netflix. Guardate qui sotto la speciale reunion.

One Piece 2: Un Video annuncia l'inizio delle riprese della stagione 2 della serie Netflix - HD

One Piece 2: Da dove ripartirà la seconda stagione

La seconda stagione della serie live-action basata sull'omonimo manga giapponese scritto e illustrato da Eiichiro Oda continuerà a seguire il viaggio di Monkey D. Luffy e della sua ciurma di pirati lungo la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece. Adatterà presumibilmente il secondo arco narrativo del celebre manga di Oda e sappiamo che nei prossimi episodi sentiremo parlare di un'isola di giganti, della ricerca di un medico che si unisca all'equipaggio (Chopper, sei tu?) e della lotta contro un certo criminale.

Il cast: Una valanga di nuovi personaggi

Negli ultimi giorni Netflix si è sbizzarrita nell'annunciare, uno dopo l'altro, i moltissimi ingressi nel cast e i relativi nuovi personaggi - alcuni ben noti ai fan dell'anime e del manga - che arriveranno nei prossimi episodi affiancando i protagonisti. Callum Kerr (Monarch), Julia Rehwald (Star Wars: Young Jedi Adventures), Rob Colletti (I molti santi del New Jersey) e Ty Keough (Black Sails) sono stati scelti per i ruoli di Smoker, Tashigi, Wapol e Dalton rispettivamente. Questi casting seguono quelli di David Dastmalchian (Oppenheimer), Jazzara Jaslyn (Warrior), Camrus Johnson (Batwoman) e Daniel Lasker (Raised by Wolves) per i ruoli di Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 e Mr. 9, membri dell'organizzazione criminale Baroque Works, mentre Clive Russell (Il Trono di Spade), Werner Coetser (Diepe Waters) e Brendan Murray (I misteri di Murdoch) saranno rispettivamente Crocus, Dorry e Brogy.