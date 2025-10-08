One Piece 2: Le nuove foto e i poster svelano le spettacolari location della seconda stagione

News Serie TV

La seconda stagione di One Piece è attesa su Netflix nel 2026, intanto il servizio ha diffuso nuove foto che mostrano le ambientazioni dei prossimi episodi: ecco una breve guida verso la Rotta Maggiore.

Alzate le vele! i Pirati di Cappello di Paglia sono pronti a salpare verso la Rotta Maggiore. La seconda stagione di One Piece, la serie live-action di Netflix tratta dal celebre manga di Eiichirō Oda, tornerà nel 2026. Nell'attesa, il servizio di streaming ha pubblicato nuove immagini e poster ufficiali che svelano alcune delle affascinanti location che faranno da sfondo ai prossimi episodi.

One Piece 2, Il viaggio continua: La trama della seconda stagione

Dopo il successo della prima stagione, la ciurma di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) si prepara a entrare nella leggendaria Rotta Maggiore, un tratto di mare dove pericoli e meraviglie si celano dietro ogni onda. Insieme ai suoi fedeli compagni Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) e Sanji (Taz Skylar), Luffy incontrerà nuove isole, popoli eccentrici e formidabili nemici nel suo viaggio verso il leggendario tesoro: il One Piece.

Le nuove location della seconda stagione

Loguetown, l'inizio della leggenda

Loguetown, anche conosciuta come Rogue Town, è nota come "la città dell’inizio e della fine". È qui che il Re dei Pirati, Gold Roger (Michael Dorman), fu giustiziato, dando inizio alla grande era della pirateria. La città ospita l’iconica piattaforma dell’esecuzione, un teatro dell’opera e negozi specializzati in armi rare e antiche. È un luogo ricco di storia, dove ogni angolo racconta il passato e anticipa il futuro.

Reverse Mountain

Reverse Mountain è uno dei luoghi più temuti del mondo di One Piece. È una montagna altissima su cui scorre un fiume che sale verso la vetta ed è anche l'unico punto d'accesso alla Rotta Maggiore. Qui si incontrano i quattro mari principali (Nord, Sud, Est e Ovest), e le sue acque pericolose hanno affondato più di una nave. Ma non quella dei Cappello di Paglia che sfideranno ancora una volta l'impossibile.

Lovoon: il cuore grande di una balena gigante

Quella che inizialmente può sembrare una montagna è in realtà Lovoon, una gigantesca balena-isola delle stesse dimensioni di alcuni Re del Mare. Originario del Mare Occidentale, Lovoon ha la testa ricoperta di cicatrici, frutto delle continue collisioni con la Reverse Mountain nel tentativo disperato di rivedere una ciurma scomparsa.

A prendersi cura di lui c’è Crocus (Clive Russell che vedete nella foto in basso), un ex medico che oggi custodisce il faro di Twin Cape, punto di riferimento per tutti i naviganti che si avventurano nella Rotta Maggiore.

L'arrivo di Chopper, verso una terza stagione

Tra le novità più attese della seconda stagione c'è l'arrivo di TonyTony Chopper, uno dei personaggi più amati del manga e dell'anime, che farà il suo debutto nella serie doppiato da Mikaela Hoover. Chopper è una renna parlante diventata umana grazie a un Frutto del Diavolo, cresciuta come medico sull'isola di Drum. Nel frattempo, Netflix ha già rinnovato ufficialmente One Piece per una terza stagione le cui riprese inizieranno entro la fine del 2025. L'annuncio è arrivato durante le celebrazioni del recente One Piece Day.