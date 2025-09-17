TGCom24
News Serie TV

One Piece: Una video-anteprima in attesa della stagione 2

Emanuele Manta

In attesa dell'arrivo su Netflix nel 2026, la seconda stagione di One Piece si mostra in una nuova video-anteprima con interviste al cast.

One Piece: Una video-anteprima in attesa della stagione 2

Se l'attesa della seconda stagione di One Piece vi sta consumando, ed è comprensibile visto che sono passati più di due anni dall'uscita su Netflix del ciclo inaugurale, la video-anteprima appena rilasciata dal servizio streaming vi darà qualche secondo di sollievo, mentre il 2026 si fa ogni giorno un po' più vicino.

One Piece: La stagione 2 della serie tv

Se "nella scorsa stagione è stato bello vedere i pirati unirsi e creare questa famiglia", nella seconda dovranno "affidarsi l'uno all'altro" mentre salperanno verso acque pericolose, come la protagonista Emily Rudd racconta nella clip. Nella sua missione di trovare il leggendario One Piece e diventare il Re dei Pirati, Luffy (Iñaki Godoy), accompagnato dalla sua fedele ciurma, i Pirati di Cappello di Paglia, salperà per la straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglia lo attenderà a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del più grande tesoro del mondo, Luffy, Nami (Rudd), Roronoa Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Romero Gibson) e Sanji (Taz Skylar) incontreranno isole bizzarre abitate da individui ancora più bizzarri e una schiera di nuovi, formidabili nemici.

Tantissime le nuove aggiunte al cast, a cominciare da Mikaela Hoover come voce di TonyTony Chopper, uno dei personaggi più amati di One Piece, una renna capace di camminare e parlare come gli umani dopo aver consumato un Frutto del Diavolo, cresciuto come medico sull'isola di Drum. Nel frattempo, in occasione delle recenti celebrazioni per l'annuale One Piece Day, la serie è stata rinnovata anticipatamente per una terza stagione, le cui riprese cominceranno entro fine anno.

