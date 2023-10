One Piece 2: Eiichiro Oda ha già in mente qualcuno per il ruolo di Chopper nella serie live-action

News Serie TV

Il creatore del manga che ha ispirato la serie di successo di Netflix ha offerto il ruolo dell'iconico TonyTony Chopper a un'attrice ben precisa: ecco di chi si tratta.

Sappiamo che uno dei personaggi più amati di One Piece sarà introdotto finalmente nella seconda stagione della serie live-action di Netflix: TonyTony Chopper, il medico della ciurma di Cappello di Paglia che ha l'aspetto di una renna. Lo ha anticipato lo stesso ideatore del manga Eiichiro Oda nel video con cui veniva annunciata la seconda stagione. Da allora, i fan si chiedono non solo in che modo verrà trasformato il personaggio in versione live-action (sarà ricreato tramite CGI o avrà l'aspetto di un pupazzo in stile Baby Yoda?) ma anche chi lo interpreterà. Pare che il ruolo sia stato già offerto, da Eiichiro Oda in persona, a un'attrice giapponese. Ma le cose non sono andate come sperato.

One Piece: Chi interpreterà Chopper?

In una recente intervista, l'attrice e cantante giapponese Hashimoto Kanna ha svelato che Oda le aveva offerto il ruolo di TonyTony Chopper, proposta che però lei ha rifiutato. L'attrice non sarebbe nuova agli adattamenti di anime live-action visto che, come l'interprete di Zoro Mackenyu, in passato ha preso parte ad altri progetti del genere come i film live-action di Kaguya-Sama: Love is War, Kingdom, Gintama, Assassination Classroom e anche alla rappresentazione teatrale de La città incantata dello Studio Ghibli. Siccome l'artista però si è tirata indietro, il ruolo della simpatica renna-medico è ancora scoperto.

Gli altri nuovi personaggi

Non si può dire lo stesso del ruolo del mentore di Chopper, Kureha, che sembra essere stato già assegnato al premio Oscar Jamie Lee Curtis, grande fan del manga. Manca solo l'ufficialità ma, a giudicare dagli ultimi rumor, sembra cosa fatta. Naturalmente nella seconda stagione di One Piece avremo modo di conoscere anche altri personaggi in versione live-action: due potrebbero essere Crocodile e Wapol, ma per il momento non ci sono conferme.