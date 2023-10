Jamie Lee Curtis in One Piece: È praticamente cosa fatta

News Serie TV

Lo conferma il co-ideatore della serie tv Matt Owens in un'intervista. Ecco cos'ha detto.

Manca ancora l'ufficialità ma sembra proprio che il sogno di molti fan di One Piece, la serie live-action da poco disponibile su Netflix, potrà realizzarsi. Il co-ideatore Matt Owens, di nuovo operativo dopo la fine dello sciopero della WGA la scorsa settimana, ha dichiarato in un'intervista con Deadline che l'ingaggio dell'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis per il ruolo della dottoressa Kureha nella già ordinata seconda stagione è praticamente cosa fatta.

Jamie Lee Curtis in One Piece: Cos'ha detto esattamene Matt Owens

"Abbiamo l'opportunità di fare acrobazie per alcuni ruoli che sono molto importanti, ed è venuto fuori che Jamie Lee Curtis è una fan di One Piece", ha detto Owens. "Non appena l'ha dichiarato, abbiamo pensato: 'Okay, dobbiamo provare a farla entrare nello show. Cosa possiamo fare?'. E la dottoressa Kureha, per fortuna, è un personaggio che sta emergendo nella nostra storia, ed è qualcuno che è perfetto per Jamie Lee Curtis".

Dalle notizie precedenti sappiamo che gli sceneggiatori della serie hanno già risposto alle manifestazioni di interesse dell'attrice inviandole una action figure di Kureha dopo la sua vittoria agli Oscar lo scorso marzo per la performance in Everything Everywhere All at Once. Il bigliettino di accompagnamento recitava: "Congratulazioni per la tua statuetta, eccone un'altra da mettere accanto. Speriamo di parlarti presto". Più di recente, Curtis è tornata su Instagram per far sapere che "nel momento in cui lo sciopero contro l'avidità dell'AMTPT sarà risolto con un contratto giusto, farò pressioni insieme al crescente fervore dei fan per diventare la dottoressa Kureha in One Piece", riferendosi in questo caso all'altro sciopero che sta ancora paralizzando Hollywood, quello del sindacato degli attori. Parole alle quali Owens aveva risposto così prima della fine dello sciopero della WGA: "Mammina cara, ecco perché ti abbiamo inviato quell'action figure! Non c'è bisogno di fare pressioni. Quando avremo ottenuto ciò che ci spetta e saremo tornati al lavoro, parleremo!".

"Al momento, lo sciopero della SAG-AFTRA è ancora in corso, quindi non ci sono state vere e proprie conversazioni", ha confermato il co-showrunner e produttore esecutivo nell'intervista. "Ma appena potranno esserci, sarò pronto. La porterò fuori a cena, ne parleremo. Faremo qualsiasi cosa, perché a questo punto stiamo scrivendo per lei: vogliamo davvero, davvero che venga a recitare con noi nella seconda stagione".