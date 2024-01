One Day: Il trailer ufficiale italiano della serie Netflix basata sul romanzo di David Nicholls

News Serie TV

Leo Woodall e Ambika Mod sono Dex e Emma nel nuovo adattamento che arriva in streaming il prossimo 8 febbraio.

Una storia d'amore lunga vent'anni e due persone che rimangono legate da un filo sottilissimo sempre, nonostante il tempo e la distanza. Tutta la potenza del romanzo di David Nicholls, One Day (in Italia pubblicato con il titolo Un giorno), torna a sorprenderci con una nuova omonima serie in arrivo su Netflix giusto in tempo per San Valentino, il prossimo 8 febbraio. Il servizio di video in streaming ha appena diffuso il trailer ufficiale italiano del drama romantico che arriva dopo il film del 2011 che aveva come protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess. Qui a interpretare i due innamorati al centro della storia ci sono invece Leo Woodall e Ambika Mod, attori visti rispettivamente in The White Lotus e I Hate Suzie.





One Day: La trama della serie Netflix

One Day narra la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew (Mod e Woodall), che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l'anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni.

Il cast

L'adattamento è a cura della vincitrice del BAFTA Nicole Taylor (Three Girls). Il team di scrittura include anche Anna Jordan, Vinay Patel e Bijan Sheibani. Il resto del cast comprende anche Essie Davis nei panni della madre di Dexter, Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson nel ruolo di Sylvie, Joely Richardson e Toby Stephens.