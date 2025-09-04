TGCom24
News Serie TV

One Chicago: Rivelazioni e volti nuovi nel trailer di Fire, Med e P.D.

Emanuele Manta
4

Le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. si mostrano in un infuocato trailer in attesa del debutto su NBC il 1° ottobre.

One Chicago: Rivelazioni e volti nuovi nel trailer di Fire, Med e P.D.

Un'altra stagione di emergenze e sfide personali attende i protagonisti di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D., le seguitissime serie del franchise One Chicago di cui l'americana NBC ha diffuso un nuovo trailer, in vista del via ufficiale il 1° ottobre. Non solo l'anteprima offre un indizio sulla possibile identità del padre del bambino di cui la Dott.ssa Asher è in dolce attesa, permette anche di dare un primo sguardo ai nuovi personaggi che stanno per essere introdotti.

Le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.

"Sei incinta? Come hai potuto non dirmelo?", afferma il Dott. Ripley (Luke Mitchell) ad Hannah (Jessy Schram) nel trailer, lasciando intendere con quell'espressione un po' sorpresa e un po' preoccupata di credere di poter essere lui stesso il padre del bambino. L'ultima volta, Chicago Med si era conclusa senza rivelare l'altra metà responsabile dello stato interessante della dottoressa, un cliffhanger che lo showrunner Allen MacDonald aveva definito un "inganno in stile Il silenzio degli innocenti".

Altrove, la nuova aggiunta al cast di Chicago P.D. Arienne Mandi (The Night Agent) fa il suo debutto nei panni dell'impavida agente Naomi Kerr, la quale afferma che la sciolta Intelligence Unit emana "un'atmosfera da La famiglia Brady". Nel precedente episodio, la squadra era stata fatta a pezzi a causa del pessimo comportamento di Voight (Jason Beghe), al quale sentiamo ora ammettere: "Ci sono conseguenze per la mia squadra messa in panchina: vite perse".

In Chicago Fire, invece, l'ex di On Call - Di pattuglia Brandon Larracuente si unisce agli uomini della Caserma 51 nei panni del vigile del fuoco Sal Vasquez. Non si sa molto di lui, ma l'anteprima lo mostra alla guida del Camion 81, mentre cerca di non aggravare una brutta situazione sotto i pressanti avvertimenti di Stella (Miranda Rae Mayo). Nel frattempo, in un momento di grande caos per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago mentre si paventano tagli e trasferimenti, il comandante Dom Pascal (Dermot Mulroney) prova a serrare i ranghi affermando: "Questo è il momento in cui i migliori mostrano di che pasta sono fatti. E se ho imparato una cosa, è che voi siete i migliori. Perciò, mostriamo a questa città come si fa".

