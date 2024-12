One Chicago: Nuovi dettagli del prossimo maxi crossover tra Fire, P.D. e Med

News Serie TV

Il nuovo speciale in tre parti arriverà sui teleschermi americani a gennaio.

I vigili del fuoco di Chicago Fire, i poliziotti di Chicago P.D. e i dottori e infermieri di Chicago Med torneranno a incontrarsi il prossimo 29 gennaio. La rete americana NBC ha ufficializzato il nuovo maxi crossover tra i seguitissimi procedurali del franchise One Chicago, il primo dal 2019. La storia, della quale sono stati rivelati nuovi dettagli, comincerà con una gravissima emergenza in Fire, continuerà in Med e si concluderà in P.D.

One Chicago: La trama nel nuovo maxi crossover

Quando un'esplosione causata da una fuga di gas fa tremare un grattacielo di Chicago, i primi soccorritori escono in gran numero e forze per salvare centinaia di civili. È l'emergenza sotto la superficie, tuttavia, a spingere i nostri eroi a intraprendere una corsa contro il tempo per salvare 40 persone intrappolate nelle profondità del sottosuolo, tra cui due di loro.

"Mettere insieme quello che è essenzialmente un film d'azione di tre ore è un compito incredibilmente ambizioso che richiede un coordinamento completo tra i nostri sceneggiatori, attori, membri della troupe e produttori, insieme all'aiuto della città di Chicago", ha affermato la co-produttrice esecutiva Anastasia Puglisi. "Siamo lieti di avere i migliori talenti in ogni dipartimento per affrontare questa sfida, rafforzare il marchio One Chicago e offrire ai nostri fan un'esperienza visiva unica e avvincente".

L'ultimo crossover in tre parti del franchise risale all'ottobre del 2019, quattro mesi prima che la pandemia di Covid-19 paralizzasse l'industria dell'intrattenimento e il mondo intero. In una sorprendente previsione del futuro, in quell'occasione la storia portata sugli schermi parlava di un'emergenza causata da un virus infettivo. Poi, le restrizioni imposte dalla vera pandemia avevano reso i crossover logisticamente insostenibili, mentre i successivi scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood avevano prolungato l'astinenza nell'ultimo anno.

In Italia, le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med sono in onda su Sky Serie e in streaming su NOW ogni mercoledì con un nuovo episodio. Questa settimana è previsto il secondo appuntamento, il che significa che da noi il crossover si farà attendere qualche mese in più.