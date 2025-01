One Chicago: Il trailer del nuovo crossover tra Fire, Med e P.D. mostra diversi personaggi in serio pericolo

News Serie TV

Il nuovo evento in tre parti andrà in onda negli Stati Uniti il 29 gennaio.

I personaggi delle amate serie Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. non sono stati mai così tanto in pericolo come nel nuovo maxi crossover in arrivo su NBC tra pochi giorni, il 29 gennaio. Essere un vigile del fuoco, un dottore o un poliziotto nella Città del Vento non è un compito facile. Loro hanno dimostrato più volte di potercela fare, ma nulla potrebbe averli preparati all'enorme catastrofe che stanno per fronteggiare. Questa volta sarà richiesto il contributo di tutti, ma a giudicare dal trailer rilasciato dalla rete americana, questo potrebbe non bastare.

Crossover Event Promo: One Chicago Crossover Promo: Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med - HD

One Chicago: La trama del nuovo crossover

Il primo crossover a tre del franchise One Chicago degli ultimi cinque anni, In the Trenches (letteralmente Nelle trincee) comincerà con una gravissima emergenza in Chicago Fire, continuerà in Chicago Med e si concluderà in Chicago P.D. Quando un'esplosione causata da una fuga di gas fa tremare un grattacielo di Chicago, i primi soccorritori escono in gran numero e forze per salvare centinaia di civili. È l'emergenza sotto la superficie, tuttavia, a spingere i nostri eroi a intraprendere una corsa contro il tempo per salvare 40 persone intrappolate nelle profondità del sottosuolo, inclusi due di loro.

L'anteprima rivela che si tratta della vigile del fuoco Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) e dell'agente Adam Ruzek (Patrick John Flueger). I due sono bloccati in un treno della metropolitana fermato dall'esplosione, insieme con diversi civili. La situazione altamente rischiosa lascia il marito di lei, Kelly Severide (Taylor Kinney), con le lacrime agli occhi mentre non riesce più a ricevere una risposta dalla sua radio ricetrasmittente.

In Italia, la programmazione della prima parte delle nuove stagioni di Fire, Med e P.D. (quella che negli Stati Uniti ha preceduto la pausa natalizia) si è conclusa ieri sera, su Sky Serie e in streaming su NOW. Questo significa che bisognerà attendere un po' prima di poter assistere al crossover e agli altri episodi. L'ultima volta che le tre serie avevano incrociato le proprie storie correva l'anno 2019 e da lì a quattro mesi il mondo si sarebbe fermato a causa della pandemia di Covid. In una sorprendente previsione del futuro, in quell'occasione la storia portata sugli schermi parlava di un'emergenza causata proprio da un virus infettivo.