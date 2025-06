One Chicago, accordo raggiunto con tutti i protagonisti: Torneranno nella prossima stagione delle tre serie tv

News Serie TV

Confermato il ritorno nella prossima stagione dei protagonisti di Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med i cui contratti erano in scadenza.

Le tre serie di NBC ambientate a Chicago potranno contare ancora sui rispettivi protagonisti quando il prossimo autunno torneranno in tv con la nuova stagione. Deadline riporta che Taylor Kinney, Miranda Rae Mayo e Dermot Mulroney di Chicago Fire, Jason Beghe di Chicago P.D. e S. Epatha Merkerson e Oliver Platt di Chicago Med, i cui contratti erano in scadenza o includevano opzioni che andavano espresse, sono stati tutti confermati e continueranno a recitare nel franchise.

Le prossime stagioni di Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med

Secondo alcune fonti, la quattordicesima stagione di Chicago Fire, la tredicesima stagione di Chicago P.D. e l'undicesima stagione di Chicago Med si comporranno ciascuna di 21 episodi, uno in meno rispetto alla precedente. La maggior parte - se non tutti - i membri del cast non apparirà in un paio di episodi, nell'ambito di alcune misure volte a ridurre i costi delle tre produzioni. Le stesse che dovrebbero essere all'origine delle recentemente annunciate uscite di Jake Lockett e Daniel Kyri (interpreti dei vigili del fuoco Sam Carver e Darren Ritter) dal cast regolare di Chicago Fire.

Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med sono le serie tv più seguite di NBC, sebbene tutte e tre abbiano riscontrato nell'ultima stagione una flessione delle medie d'ascolto tra il 5 e il 10 percento. In una recente intervista con TVLine, la showrunner della serie ammiraglia Andrea Newman ha anticipato che nella prossima stagione ci saranno molti cambiamenti, con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago che "sarà messo a soqquadro dall'alto, con personaggi che saranno tagliati e spostati. Tutto sarà sconvolto". Lo showrunner di Chicago Med Allen MacDonald ha detto invece di voler "riportare un altro membro del cast originario o due, come ho fatto con Sarah Reese, e ci stiamo lavorando".