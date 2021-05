Omicidio a Easttown: Il trailer ufficiale italiano della miniserie con Kate Winslet, su Sky e NOW a giugno

News Serie TV

Il crime drama di sette episodi riunisce l'attrice con l'ex co-star di Mildred Pierce Guy Pearce.

Sky ha annunciato finalmente la data di debutto e diffuso il trailer ufficiale italiano dell'attesa miniserie con Kate Winslet Omicidio a Easttown, nella versione originale conosciuta con il titolo Mare of Easttown. In onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 9 giugno, il crime drama segue il premio Oscar per The Reader: A voce alta nei panni di una detective che vede la sua vita andare a rotoli mentre indaga su un omicidio locale.





La trama e il cast di Omicidio a Easttown

Ambientata in una piccola città della Pennsylvania, la stessa che le dà il nome, Omicidio a Easttown vede la disincantata detective Mare Sheehan indagare sull'omicidio di una giovane ragazza madre nello stesso momento in cui affronta una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato recente. Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, è tormentata anche da un altro caso - vecchio ormai di un anno - mai risolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. Una vicenda che ha preteso molto da lei e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità. In un mondo così piccolo in cui tutti si conoscono non ci si può nascondere... o forse sì?

Accanto alla Winslet recitano l'ex co-star di Mildred Pierce Guy Pearce nel ruolo di Richard Ryan, un professore di scrittura creativa appena arrivato in città con il quale Mare ha una frequentazione; Julianne Nicholson (The Outsider) di Lori Ross, la migliore amica di una vita della protagonista; Jean Smart (Watchmen) della madre di Mare, Helen; il veterano di American Horror Story Evan Peters di Colin Zabel, un giovane detective arrivato per aiutare Mare nelle indagini con grande disappunto di lei; e David Denman (The Office) dell'ex marito Frank Sheehan.