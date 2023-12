Odio il Natale 3 ci sarà? Cosa sappiamo sulla terza stagione della serie Netflix

News Serie TV

La comedy romantica di Netflix con Pilar Fogliati è un successo in Italia e nel mondo: ci sarà una terza stagione?

La serie del momento, che con la sua leggerezza ha conquistato anche i cuori più duri, è Odio il Natale. Lo dicono i numeri visto che la seconda stagione, uscita lo scorso 7 dicembre, è schizzata in vetta alla Top 10 delle serie tv più viste in Italia su Netflix e soprattutto, con oltre un milione di visualizzazioni già nei primi tre giorni dall'uscita, si è piazzata al nono posto delle serie non in lingua inglese più viste a livello globale sul servizio. Una serie perfetta per oziare in attesa del Natale e capace di addolcirci tutti con il suo romanticismo e l'ottima prova di interpreti come Pilar Fogliati, Nicolas Maupas e Pierpaolo Spollon. Ma sei episodi sono pochi e c'è chi ha già fatto la maratona e si chiede se ci sarà una terza stagione. Cosa sappiamo? Abbiamo raccolto tutte le (poche ma importanti) informazioni sull'eventuale rinnovo di Odio il Natale per una terza stagione.

Odio il Natale: Una terza stagione è possibile?

Come è noto, Odio il Natale nasce come il remake italiano della serie norvegese Natale con uno sconosciuto (Hjem til jul nella versione originale), creata da Per-Olav Sørensen. Natale con uno sconosciuto si è fermata a due stagioni, motivo per cui un'eventuale terza stagione di Odio il Natale dovrebbe portare avanti la storia della protagonista Gianna in totale autonomia e senza poter contare sul materiale originale. Non sarebbe certo un'operazione impossibile (abbiamo l'esempio di SKAM Italia che è andata oltre la quarta stagione cioè lo scoglio dove si era fermata la serie originale norvegese che ha dato inizio al franchise), ma è sicuramente delicata.

L'indizio in una foto

Nonostante gli ottimi risultati, Netflix non ha ancora ufficializzato il rinnovo di Odio il Natale per una terza stagione. Ma nei giorni scorsi abbiamo notato un particolare in alcune storie Instagram dei protagonisti. In una foto temporanea postata contemporaneamente dalle star della serie Pilar Fogliati, Nicolas Maupas, Pierpaolo Spollon e Jenny De Nucci che hanno partecipato a un evento Netflix dedicato ai creator, i quattro attori indicano il numero 3 con le dita delle mani. Impossibile non pensare che possa trattarsi di un indizio che alluda alla possibilità di una terza stagione. Purtroppo, però, non è arrivata conferma da parte di Netflix, quindi per il momento possiamo solo fare supposizioni.

Come è finita la seconda stagione: Quale futuro per Gianna?

Chi ha visto i sei episodi della seconda stagione di Odio il Natale - diretta da Laura Chiossone e scritta da Elena Bucaccio, Costanza Cerasi, Chiara Villa, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi - sa che Gianna (Pilar Fogliati) alla fine ha avuto il lieto fine che ha tanto cercato, giusto in tempo per Natale. Ha capito infatti che la sua "slitta di Babbo Natale", cioè la persona con cui voleva davvero stare, era il suo vicino di casa Filippo (Pierpaolo Spollon). I due si sono scambiati un romantico bacio sul ponte di Chioggia circondati dalle luci e dagli amici e parenti più cari. Non c'è stata possibilità di confronto, tuttavia, tra Gianna e Davide (Nicolas Maupas) dopo che Gianna ha scoperto che era stato proprio quest'ultimo a farle recapitare a casa i cartelli in stile Love Actually alla vigilia di Natale di un anno prima. Anche se Gianna sembra aver scelto Filippo, una terza stagione potrebbe continuare a indugiare su questo triangolo amoroso, visto che Davide nutre ancora dei sentimenti per lei.

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati e scoprire se, alla fine, ci sarà una terza stagione di Odio il Natale.