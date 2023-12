Odio il Natale 2 da oggi su Netflix: Torna la comedy romantica delle feste con un'irresistibile Pilar Fogliati

News Serie TV

La seconda stagione della serie remake di 'Natale con uno sconosciuto' ci conferma che questa è la comfort series per eccellenza, perfetta per entrare nel mood natalizio.

Non importa se amate il Natale o se vi autoproclamate orgogliosamente dei Grinch. Difficilmente potrete resistere alla dolce compagnia della seconda stagione di Odio il Natale, la comedy romantica delle feste per eccellenza di Netflix. I nuovi episodi debuttano oggi, 7 dicembre, e questa serie si conferma una perfetta 'comfort series', di quelle da guardare in relax sul divano con plaid, tisanina e albero di Natale acceso. La protagonista è ancora Gianna, un'infermiera trentenne che deve fare i conti con le aspettative che il Natale si porta dietro e che è interpretata dalla magnifica e autoironica Pilar Fogliati (perfetta non soltanto in questo ruolo, ma praticamente in tutto quello che fa). Dopo aver commesso un errore, nei nuovi episodi ha una nuova missione: rimettere le cose in sesto in tempo per il 24 dicembre. E lo fa circondata da vecchi e nuovi personaggi che rendono la storia ancora più movimentata.

Odio il Natale: La trama della seconda stagione

Nella prima stagione di Odio il Natale, basata sulla serie norvegese Natale con uno sconosciuto (Hjem til jul nella versione originale), avevamo conosciuto Gianna che si sentiva giudicata dal Natale e oppressa dalle aspettative della sua famiglia e dalla società. Decideva, così, di trovare finalmente un fidanzato in soli 24 giorni e di portarlo con sé alla cena di Natale. Le cose, ovviamente, non erano andate come sperato e Gianna si era ritrovata più incasinata di prima. Alla fine, però, qualcuno aveva suonato alla sua porta la viglia di Natale: ma chi, tra tutti gli uomini con cui si era interfacciata nelle settimane precedenti?

Nei nuovi episodi scopriamo chi aveva suonato alla porta, ma non solo. Ritroviamo Gianna un anno dopo non più single. Ancora una volta, però, il Natale ci mette lo zampino e Gianna commette un fatidico errore di cui si pentirà amaramente. Inizia, così, un nuovo countdown verso la cena del 24 dicembre. L'obiettivo è rinconquistare il suo ex, rimettere ordine nella sua famiglia e organizzare una perfetta cena a casa sua con l'aiuto delle sue amiche Margherita e Titti (Fiorenzia Pieri e Beatrice Arnera) e un bizzarro nuovo vicino di casa con la figlia adolescente, interpretato dalla new entry Pierpaolo Spollon (un altro attore a cui è impossibile non volere bene, chi non vorrebbe un vicino di casa come lui?). Tra situazioni romantiche e imbarazzanti e atmosfere lagunari da sogno, Gianna capisce che l'amore a volte è imprevedibile e bisogna solo lasciarsi andare.

Nuovi e vecchi personaggi

Oltre a Filippo (Spollon) ci sono anche Monica (Chiara Bono) e Alessandro (Matteo Martari) oltre a Stella e Elio, due nuovi pazienti di Gianna, interpretati da Jenny De Nucci e Fortunato Cerlino. A lei regalano preziosi consigli e interessanti spunti di riflessione proprio sotto le feste, facendole ricordare quali siano le cose davvero importanti. Tornano inoltre Glen Blackhall (Umberto), Nicolas Maupas (Davide), Massimo Rigo (Pietro), Sabrina Paravicini (Marta) e Simonetta Solder (la Caposala).

La seconda stagione di Odio il Natale, prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei, è diretta da Laura Chiossone. Elena Bucaccio è la Head Writer. La sceneggiatura del primo episodio è di Elena Bucaccio, Costanza Cerasi e Chiara Villa, quella degli episodi 2 e 5 è di Viola Rispoli, quella degli episodi 3 e 4 di Silvia Leuzzi e quella del sesto è di Elena Bucaccio e Costanza Cerasi.