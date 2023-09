Obliterated: Il trailer ufficiale della nuova action comedy degli ideatori di Cobra Kai

News Serie TV

Tutti gli episodi della serie saranno disponibili in streaming su Netflix dal 30 novembre.

In attesa della sesta e ultima stagione di Cobra Kai, su Netflix sta per arrivare Obliterated, una nuova action comedy dello stesso team creativo - Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald. Disponibile in streaming dal 30 novembre, la serie di 8 episodi si mostra nel trailer ufficiale insieme con i suoi protagonisti Nick Zano (DC's Legends of Tomorrow) e Shelley Hennig (Teen Wolf).





La trama e i personaggi di Obliterated

La storia di Obliterated ruota attorno a una squadra d'élite delle Forze Speciali convinta di aver salvato il mondo dalla minaccia di una bomba nucleare. Al risveglio, e nientemeno che con i postumi di una brutta sbornia, scopre da una telefonata che la minaccia appena neutralizzata era falsa e che ha solo poche ore per trovare e sventare quella vera. Il problema è che gran parte della squadra non è tornata ancora sobria, il che significa che tutti loro dovranno combattere contro un muro di cattivi, i propri problemi personali e quelli che hanno con le sostanze per individuare la vera bomba e salvare la situazione.

La squadra è guidata dall'agente della CIA Ava Winters (Hennig) e dal festaiolo Navy SEAL Chad McKnight (Zano). A loro si aggiungono il Navy SEAL e gregario Trunk (Terrence Terrell, B Positive), il cecchino della Marina Angela Gomez (Paola Lázaro, The Walking Dead), l'esperta di tecnologie dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Maya Lerner (Kimi Rutledge), il pilota dell'Air Force Paul Yung (Eugene Kim), il tecnico degli esplosivi dell'Esercito Hagerty (C. Thomas Howell, SEAL Team), la festaiola di Las Vegas coinvolta inaspettatamente nella missione Lana (Alyson Gorske, Shrinking) e il direttore della CIA James Langdon (Carl Lumbly, Supergirl).