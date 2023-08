Obliterated: Data e prime foto dell'action comedy dagli ideatori di Cobra Kai

News Serie TV

La nuova serie, in arrivo a novembre in streaming su Netflix, ruota attorno a una squadra d'élite delle forze speciali.

Per i nostalgici di Cobra Kai e i fan delle comedy d'azione arriva su Netflix Obliterated, una nuova serie creata proprio dagli ideatori della fortunata serie sequel di Karate Kid Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald. Il servizio di video in streaming ne ha annunciato la data di uscita, il prossimo 30 novembre, e ha svelato le prime foto che vedete qui sotto.

La trama di Obliterated

A metà strada tra Die Hard e Una notte da leoni, Obliterated è una action comedy composta da 8 episodi e racconta la storia di una squadra d'élite delle forze speciali che è riuscita a fermare una rete terroristica il cui intento era far saltare in aria Las Vegas. Dopo una scatenata festa di fine missione piena di alcol, sesso e sostanze stupefacenti, la squadra scopre che la bomba disattivata era in realtà solo un'esca. Con pochissimo tempo a disposizione, i protagonisti, poco lucidi dopo i recenti bagordi, devono superare i rispettivi deficit e problemi personali per sventare la minaccia e salvare il mondo.

Il cast

Nick Zano (Legends of Tomorrow) interpreta Chad McKnight, il leader della squadra SEAL che, dopo la notte folle a Las Vegas, metterà alla prova la sua forza di volontà e il suo ingegno per salvare il mondo. Shelley Hennig (Teen Wolf) è l'agente della CIA Ava Winters, l'altra leader di una squadra d'élite delle forze speciali. Si rimetterà completamente in discussione quanto lei e il suo team devono tornare al lavoro nonostante le difficoltà. Il resto del cast principale comprende anche C. Thomas Howell (SEAL Team), Kimi Rutledge (Shrill), Paola Lázaro (The Walking Dead), Terrence Terrell (B Positive), Alyson Gorske (Shrinking) e Eugene Kim (Avvocato di difesa).