Nuovo record per Il Trono di Spade: Mai così tante persone date alle fiamme

Nel corso degli anni, Il Trono di Spade ha fatto registrare più di un record: lo sceneggiato più premiato nella storia degli Emmy (38 statuette), la serie tv trasmessa simultaneamente in più paesi del mondo (173 per la premiere della quinta stagione) e, infelicemente, la più scaricata illegalmente. L'ultimo primato per il quale l'acclamato drama fantasy di HBO sta facendo parlare di sé è però il più insolito di tutti. Con l'arrivo a Westeros dei draghi di Daenerys e l'imminente Grande Guerra nella settima stagione, Game of Thrones diventerà anche la produzione ad aver impiegato il maggior numero di persone avvolte dalle fiamme.

"In una scena della battaglia abbiamo usato il maggior numero di stuntmen infuocati che siano mai stati impiegati contemporaneamente", ha rivelato il co-ideatore e showrunner David Benioff a Entertainment Weekly. "Il nostro coordinatore degli stunt vuole entrare nel Guinness World Records per questo".

Sebbene il libro non includa una categoria che tenga conto del numero di persone date alle fiamme da una produzione cinematografica o televisiva, almeno per ora, Rowley Irlam, il coordinatore degli stunt già premiato con due Emmy proprio per il suo lavoro ne Il Trono di Spade, ha tenuto a precisare: "In una sequenza ci sono 73 incendi, e questo è un record. Nessun film o show televisivo l'ha mai fatto, tanto meno per una sola sequenza. Abbiamo anche dato alle fiamme 20 persone, che è un altro record. Credo che in Salvate il soldato Ryan ce ne fossero 13 sulla spiaggia, mentre in Braveheart i parzialmente ustionati fossero 18. A causa della natura dei nostri animali d'assalto, ci siamo presi la libertà di fare di più".

La settima stagione debutterà negli Stati Uniti il 16 luglio e andrà in onda in Italia in simultanea su Sky Atlantic alle 03:00 del mattino di lunedì 17, con la versione originale sottotitolata. I nuovi episodi saranno disponibili anche in streaming su Now TV.