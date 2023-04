Non solo Interview with the Vampire e Mayfair Witches: AMC sviluppa una terza serie basata sulle opere di Anne Rice

News Serie TV

La rete americana espande il cosiddetto Immortal Universe dell'acclamata autrice Anne Rice lavorando a una serie sull'organizzazione segreta Talamasca.

Sapevamo che era solo una questione di tempo. La rete americana AMC consolida il suo impegno ad espandere l'universo televisivo basato sulle opere della scrittrice fantasy Anne Rice sviluppando una terza serie dopo Interview with the Vampire e Mayfair Witches.

AMC lavora a una serie su Talamasca

La rete via cavo ha annunciato che sta sviluppando in modo attivo una terza serie ambientata nel cosiddetto Immortal Universe di Rice e con al timone John Lee Hancock (The Blind Side) come showrunner e sceneggiatore. La serie, ancora senza titolo, sarebbe ambientata nel mondo di Talamasca, un'organizzazione segreta presente in numerosi romanzi dell'autrice, che si dedica allo studio del mondo soprannaturale e alla protezione dei mortali dai suoi elementi più oscuri.

Fin dal 2020, quando AMC Networks ha acquisito i diritti dell'intero corpus di opere di Anne Rice, la rete si era detta intenzionata a sfruttarlo il più possibile. La raccolta comprende 18 titoli dell'autrice, tra cui The Vampire Chronicles e The Lives of the Mayfair Witches. Il produttore Mark Johnson (Breaking Bad, Better Call Saul) supervisiona lo sviluppo dell'intero universo.

L'universo di Interview with the Vampire e Mayfair Witches

Questa potenziale terza serie andrebbe ad aggiungersi a Interview with the Vampire (basata su Intervista col vampiro) e Mayfair Witches (basata su Il ciclo delle Streghe Mayfair). Della prima, che segue l'epica storia d'amore e di sangue di Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), Lestat de Lioncourt (Sam Reid) e Claudia (Delainey Hayles che sostituirà Bailey Bass dalla seconda stagione) raccontata a il giornalista Daniel Molloy (Eric Bogosian), sono attualmente in corso le riprese della seconda stagione a Praga. Mayfair Witches, invece, segue Alexandra Daddario nei panni di Rowan Fielding, un giovane neurochirurgo che scopre di essere l'improbabile erede di una famiglia di streghe. AMC sta pianificando anche diversi crossover tra i due titoli. Sfortunamente entrambi sono ancora inediti in Italia.

Le dichiarazioni di AMC

"L'entusiastica accoglienza della critica e dei fan a Interview e Mayfair è un grande segno di ciò che deve ancora venire in questo universo coinvolgente basato sulle opere di Anne Rice", ha dichiarato Dan McDermott, presidente dell'intrattenimento e degli AMC Studios per AMC Networks. "Siamo entusiasti sviluppare attivamente il prossimo capitolo di questo franchise in crescita, scritto e presentato dall'incomparabile John Lee Hancock. Talamasca è uno degli elementi più intriganti delle opere di Rice e un filo conduttore di tante delle sue storie. Questa terza serie, sia da sola che come crossover, ha un potenziale immenso".