Non siamo più vivi batte Euphoria su Twitter: Lo zombie drama coreano è la serie più commentata della settimana

Dopo Squid Game, un altro prodotto sudcoreano sta facendo parlare di sé: ecco perché.

Sono bastati tre giorni per far nascere un nuovo fenomeno social. Il teen drama costellato di zombi Non siamo più vivi (titolo inglese All of Us Are Dead) è la serie tv più commentata su Twitter nella settimana del 24-30 gennaio. Se questo titolo vi è già familiare è perché, uscito su Netflix lo scorso 28 gennaio, ha subito raggiunto il primo posto della Top 10 giornaliera di Netflix superando Manifest. Sono bastati il passaparola e il ben oleato algoritmo di Netflix: Variety ha certificato che, in termini di engagement social, Non siamo più vivi ha superato anche Euphoria, la serie di HBO che, dopo aver debuttato con l'attesa seconda stagione, dominava incontrastata la classifica nelle ultime 4 settimane. La nuova serie coreana sarà un fenomeno passeggero o una nuova hit di Netflix dopo Squid Game?

La trama di Non siamo più vivi, la serie più chiacchierata del momento

L'attesa è iniziata già qualche settimana fa quando Netflix ha diffuso un trailer di Non siamo più vivi piuttosto cruento. La serie coniuga gli elementi di un teen drama (è ambientata in un liceo) con quelli classici dello zombie drama, una combo effettivamente esplosiva. Al centro del racconto c'è un gruppo di adolescenti che lotta per la sopravvivenza, dopo che un virus misterioso che trasforma in zombi chi vi entra in contatto si diffonde rapidamente. Rinchiusi in un liceo e senza cellulari, cibo o armi per proteggersi, i protagonisti cercano di difendersi come possono, in attesa dei soccorsi. Ma, ora dopo ora, vedono i loro amici e le persone a loro vicine trasformarsi e non possono fare altro che unire le forze nel disperato tentativo di rimanere in vita. Nel cast della serie ci sono diversi giovani attori coreani - tra cui Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Y-hyun - perlopiù a noi sconosciuti. Ma gli spettatori hanno riconosciuto un'attrice presente anche in Squid Game, Lee Yoo-mi (che nella serie di Hwang Dong-hyuk interpretava Ji-yeong, la ragazza che si sacrifica nel gioco delle biglie).

La classifica delle serie più Twittate della settimana

Con 396mila interazioni (che includono tweet, retweet, like e hashtag), Non siamo più vivi è stata la serie che ha suscitato più curiosità la scorsa settimana (e per di più in soli 2 giorni, visto che è uscita il 28 gennaio). Nella Top 10, che vedete in basso, attirano l'attenzione anche The Book of Boba Fett di Disney+ e un'altra novità, Peacemaker, la serie spin-off di Suicide Squad. Al settimo posto c'è The Mandalorian per un motivo ben preciso: l'ultimo episodio di The Book of Boba Fett, in cui è tornato il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, è stato a tutti gli effetti un episodio di The Mandalorian. Non siamo più vivi, inoltre, non è l'unica serie coreana in Top 10: al decimo posto c'è la serie romantica Our Beloved Summer. Generano sempre parecchi commenti, infine, le serie animate, anche la nuova arrivata su Prime Video The Legend of Vox Machina, all'ottavo posto. Ecco la classifica completa: