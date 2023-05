Non ho mai... 4: Devi affronta un ultimo anno col botto nel trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

La comedy creata da Mindy Kaling e Lang Fisher torna con gli episodi finali l'8 giugno su Netflix.

L'ultimo anno di liceo si preannuncia quanto meno movimentato per Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) e le sue amiche. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano della quarta e ultima stagione di Non ho mai..., la serie teen incentrata sulle avventure amorose e non di un'adolescente indiana-americana di prima generazione. In attesa dell'uscita dei 10 episodi finali, in streaming il prossimo 8 giugno, la clip anticipa scintille per la non-più-vergine Devi, ancora divisa tra Ben (Jaren Lewison) e Paxton (Darren Barnet).





Non ho mai... 4: Dove eravamo rimasti e le anticipazioni della stagione finale

Creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, Non ho mai... segue Devi mentre cerca di superare le insidie sociali e romantiche del liceo. Nelle prime tre stagioni l'abbiamo vista perdere la testa per l'affascinante nuotatore Paxton, poi avvicinarsi alla sua nemesi Ben e infine avere una relazione segreta con un altro ragazzo indiano, Des (Anirudh Pisharod).

La stagione 3 si era conclusa con Devi che si era presentata alla porta di Ben pronta a riscattare il suo buono "una botta gratis". Ora il trailer svela che, effettivamente, le cose tra i due sono passate dal romantico all'imbarazzante dopo che essere finiti a letto insieme. Intanto Paxton, che nel finale della scorsa stagione, si era diplomato ed era pronto a frequentare un'università lontano, ora torna nei corridoi della Sherman Oaks High: cosa è successo? Devi è sopresa quanto noi di rivederlo. La stagione finale si concentrerà sull'ultimo anno di liceo - tra balli di fine anno, cerimonia del diploma e persino un matrimonio - durante il quale Devi scoprirà cosa vuole davvero dalla vita.

Il cast tra ritorni e new entry

Ma oltre il binomio Ben e Paxton c'è di più. Infatti attirerà l'attenzione di Devi un nuovo studente, Ethan interpretato da Michael Cimino (Love, Victor). I suoi addominali lasciano a bocca aperta anche le amiche Eleanor (Ramona Young) e Fabiola (Lee Rodriguez) e qualcosa ci fa pensare che Ethan creerà scompiglio. Rivedremo inoltre la madre di Devi, Nalini (Poorna Jagannathan), sua cugina Kamala (Richa Moorjani) e sua nonna Nirmala (Ranjita Chakravarty), oltre ad Aneesa interpretata da Megan Suri e Trent interpretato da Benjamin Norris. L'ex star di The Goldbergs Jeff Garlin, infine, ricoprirà un ruolo da guest star: sarà Len, un uomo dolce che avrà a che fare con Nirmala.