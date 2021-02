NOI: Al via le riprese dell'adattamento italiano di This is Us con Lino Guanciale e Aurora Ruffino

News Serie TV

La serie, prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, arriverà prossimamente su Rai 1.

È ufficiale: anche l'Italia avrà i suoi Pearson. Sono iniziate lo scorso 15 febbraio a Roma le riprese di NOI, l'adattamento italiano dell'apprezzata serie tv statunitense This is Us. Del drama, prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, si parlava già da mesi ma ora ne è stata finalmente avviata la produzione. Ufficializzati anche la rete che ospiterà la serie, Rai 1, e il cast: Lino Guanciale (L'allieva) sarà Pietro, Aurora Ruffino (Braccialetti Rossi, I Medici) sarà Rebecca mentre i tre figli della famiglia saranno interpretati da Dario Aita (Claudio), Claudia Marsicano (Cate) e Livio Kone (Daniele).

Cosa sappiamo di NOI, il This is Us italiano

NOI è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia - in qualità anche di head writer -, Flaminia Gressi e Michela Straniero. Come l'originale di Dan Fogelman a cui si ispira, La serie racconta la storia di Pietro e Rebecca (Jake e Rebecca interpretati nella serie americana da Milo Ventimiglia e Mandy Moore), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli, e dei loro tre figli Claudio, Caterina e Daniele che cercano la propria strada verso la felicità. Spostandosi tra presente e passato, NOI sarà allo stesso tempo il racconto di una famiglia e di un Paese rivelando come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo, e come gli affetti e le relazioni che costruiamo possano superare il tempo, le distanze, e perfino la morte. Le riprese della serie si svolgeranno tra Roma, Milano, Torino e Napoli per 23 settimane. I 12 episodi da 50’ andranno in onda su Rai 1 prossimamente in sei prime serate.

Il resto del cast

NOI può contare su un cast numeroso e originale in cui figurano, tra gli altri, anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

Crediti foto: Lino Guanciale di Manuel Scrima; Aurora Ruffino di Alessandro Pizzi; Dario Aita di Francesca Marino; Claudia Marsicano di Yuri Casagrande Conti; Livio Kone di Paolo Palmieri