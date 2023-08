Addio a Ron Cephas Jones: L'attore di This is Us aveva 66 anni

News Serie TV

È morto, dopo una lunga malattia, l'attore premio Emmy per il ruolo di William Hill nell'acclamato family drama di NBC: il ricordo commosso delle star di This is Us.

A volte ci sorprendiamo di come la vita imiti l'arte. Accade oggi quando dobbiamo dire addio a Ron Cephas Jones che negli ultimi anni avevamo apprezzato soprattutto nel ruolo del padre biologico di Randall Pearson, William Hill, in This is Us. L'attore si è spento a 66 anni dopo aver combattuto con una lunga malattia polmonore di cui soffriva da tempo. L'ideatore di This is Us Dan Fogelman e i suoi ex colleghi lo hanno ricordato con commoventi messaggi sui social.

Ron Cephas Jones è morto: Una carriera brillante

"L'amato e pluripremiato attore Ron Cephas Jones è deceduto all'età di 66 anni a causa di un problema polmonare di vecchia data. Durante tutto il corso della sua carriera, il suo calore, la sua bellezza, la sua generosità, la sua gentilezza e il suo cuore sono stati percepiti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo", si legge nella dichiarazione con cui un rappresentante dell'attore ha dato la notizia della sua scomparsa. "Il grande pubblico ha conosciuto la bellezza interiore e l'anima di Ron grazie alla sua performance, che gli ha garantito numerosi Emmy, in This is Us. Lascia sua figlia Jasmine Cephas Jones" si conclude il comunicato.

Jones ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione a teatro, ma tutti lo hanno conosciuto soprattutto per la sua interpretazione di William in This is Us, ruolo per cui ha vinto un Emmy come miglior guest star in una serie drammatica nel 2018 e un altro nel 2020. Nello stesso anno, sua figlia Jasmine (anche lei un'attrice) ha ottenuto il suo primo Emmy e i due sono diventati la prima coppia padre-figlia a vincere il prestigioso riconoscimento nello stesso anno. Attore dalla lunghissima carriera, Jones ha recitato in moltissime Serie TV tra cui Law & Order: Organized Crime, Better Things, Luke Cage, The Get Down e Mr Robot. È apparso anche in The Blacklist, Law & Order: Criminal Intent e NYPD Blue. Di recente è stato nel cast di tutte e tre le stagioni del dramma poliziesco di Apple TV+, Truth Be Told, al fianco di Octavia Spencer. Il suo ultimo ruolo l'ha ricoperto nel quarto capitolo della serie antologica Genius: MLK/X dove lo vedremo nei panni di Elijah Muhammad, il potente leader della Nation of Island e insegnante e mentore di Malcolm X.

Il ricordo dell'ideatore di This is Us e delle ex co-star

Il creatore di This Is Us Dan Fogelman ha affidato a un post su X (ex Twitter) il suo ricordo dell'attore scrivendo: "Una perdita enorme. Ron era il meglio del meglio: sullo schermo, sul palco e nella vita reale. Il più bello. Il modo più semplice per ridere. E mio Dio: che attore. Non credo di aver mai cambiato una sua ripresa... perché tutto quello che ha fatto è stato perfetto". Ha continuato in un altro post: "Ho conosciuto Ron per la prima volta all'inizio di This Is Us, un momento magico in cui sembrava che fossimo tutti sparati da un cannone. Era sempre fermo, sempre grato, anche se la follia ci circondava. Amava gli attori. Amava sua figlia. E lo amavamo. Tutti noi".

Suo "figlio" in This is Us Sterling K. Brown ha scritto: "Oggi la vita imita l'arte e una delle persone più meravigliose che il mondo abbia mai visto non è più con noi. @cephasjaz è morto e il mondo è un po' meno luminoso. Fratello, sei stato amato. E ci mancherai. Falli ridere nella prossima fase dell'esistenza, e ci vediamo quando arrivo lì".

Mandy Moore, che in This is Us ha interpretato Rebecca Pearson, ha condiviso su Instagram una foto di lei e Ron tratta da un'intensa scena che i due hanno condiviso nel finale della serie. Ha poi scritto: "Conoscere e lavorare con Ron durante la corsa sfrenata di This Is Us è stato il regalo più grande: era pura magia come essere umano e come artista... Farò tesoro di tutti i momenti con lui per sempre. Anche se non era sul set quanto avremmo voluto, era una parte così intrinseca dello show, è come se fosse sempre stato lì. Non dimenticherò mai quanto sia stato speciale girare questo particolare episodio e dargli il bentornato per salutare la nostra famiglia".

L'interprete di Kate Pearson, Chrissy Metz, ha scritto: "Ron, grazie per aver illuminato ogni stanza in cui sei entrato. Non lo dimenticherò mai e sono stata toccata dal tuo cuore gentile, spirito straordinario, talento incommensurabile e bel sorriso. Possa la tua transizione essere piena di luce e pace. Mando tutto il mio amore a Jasmine e ai suoi cari durante questo periodo. Sei davvero il più figo".