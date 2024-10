Nobody Wants This subito rinnovata per una seconda stagione a Netflix

News Serie TV

La comedy romantica con Kristen Bell e Adam Brody tornerà nel 2025, con due nuovi showrunner.

Netflix premia Nobody Wants This e il suo successo fulmineo. La comedy romantica con Kristen Bell e Adam Brody, arrivata sul servizio streaming solo due settimane fa, è stata rinnovata per una seconda stagione, la cui uscita è prevista nel 2025. L'ideatrice Erin Foster, sulla cui vita si basa in parte la serie, lascerà il timone della stessa ai nuovi showrunner Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, nominati a due Emmy per il loro lavoro in Girls, ma continuerà a dare il suo contributo come produttrice esecutiva.

Nobody Wants This rinnovata: Le dichiarazioni

"Aver creato Nobody Wants This sarà per sempre un momento clou della mia carriera", ha dichiarato Foster in un comunicato. "L'incredibile cast, la troupe, i produttori e i dirigenti hanno tutti reso questo show ciò che è oggi, e vedere le reazioni degli spettatori a questa serie ora che è uscita nel mondo è stato più di qualsiasi cosa potessi sognare. Sono molto fortunata di poter continuare questa storia e di farlo insieme a Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, dei quali sono una grande fan da Girls... Giustizia per le relazioni sane essendo i più romantici!".

Nobody Wants This segue Bell nei panni di Joanne, una conduttrice di podcast agnostica che nella vita ha sempre scelto il ragazzo sbagliato, fin quando non incontra Noah (Brody) a una cena. Immediatamente, i due s'intendono e iniziano a flirtare, mentre Joanne non riesce a rendersi conto che Noah è un rabbino. Quando la verità viene a galla, i due riconoscono che le loro diverse credenze e i loro diversi stili di vita li rendono inadatti l'una all'altro in molti modi, ma non possono negare la loro attrazione e iniziano una relazione.

Secondo i dati forniti da Netflix, Nobody Wants This è stato il secondo contenuto più visto sulla piattaforma durante la prima settimana di disponibilità con 10,3 milioni di visualizzazioni, dietro Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez con 19,5 milioni. Nelle ultime rilevazioni, la comedy ha sorpassato il crime drama di Ryan Murphy accumulando altri 15,9 milioni di visualizzazioni.