Nobody Wants This: Joanne e Noah ancora teneramente insieme nelle prime foto della seconda stagione

News Serie TV

Nobody Wants This, la commedia romantica con Kristen Bell e Adam Brody, tornerà su Netflix il 23 ottobre. Nel frattempo, ecco le prime foto della seconda stagione.

In attesa del 23 ottobre, quando i dieci episodi della seconda stagione di Nobody Wants This saranno disponibili su Netflix, il prossimo capitolo della complicata ma tenere storia d'amore tra Joanne e Noah inizia a svelarsi nelle prime foto ufficiali diffuse dal servizio streaming.

Nobody Wants This: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nella stagione 2

Una delle serie rivelazione del 2024 di Netflix, in corsa per tre Emmy, incluso quello di miglior comedy, Nobody Wants This ci aveva lasciato con Joanne (interpretata dalla star di Veronica Mars Kristen Bell), una conduttrice di podcast agnostica, e Noah (la star di The O.C. Adam Brody), un rabbino anticonformista, capitolare alla loro ineguagliabile sintonia sorprendendo tutti - la sorella di lei Morgan (Justine Lupe), il fratello di lui Sasha (Timothy Simons), la cognata di lui Esther (Jackie Tohn) e persino loro stessi.

La loro scintilla si è rivelata più forte di tutti gli ostacoli che hanno provato a tenerli distanti. Ora stanno tornando e sono pienamente decisi a unire le loro vite - e i loro cari. Ma le loro differenze persistono e non possono essere ignorate. La sfida ora non è solo innamorarsi contro ogni previsione, ma restare insieme nonostante tutto.

Nel frattempo, la nuova stagione introdurrà diversi personaggi, tra cui la star di Gossip Girl Leighton Meester (sposata con Brody nella vita reale) nei panni di Abby, la nemesi di Joanne fin dalla scuole medie, diventata una mamma influencer; Miles Fowler (The Resident) di Lenny, un compagno di basket di Noah; Arian Moayed (Succession) di Andy, un affascinante e autorevole psicoterapeuta che, con il suo carisma, potrebbe diventare il nuovo interesse amoroso di Morgan; e Alex Karpovsky (Girls) di Big Noah, un rabbino sicuro di sé che darà il filo da torcere a Noah.