Nobody Wants This: Joanne e Noah alla prova del nove come coppia nel trailer ufficiale della stagione 2
News Serie TV

Nobody Wants This: Joanne e Noah alla prova del nove come coppia nel trailer ufficiale della stagione 2

Emanuele Manta
10

Nobody Wants This, la commedia romantica più apprezzata dello scorso anno, torna su Netflix con l'attesissima seconda stagione. Ecco il trailer ufficiale italiano.

Nobody Wants This: Joanne e Noah alla prova del nove come coppia nel trailer ufficiale della stagione 2

Innamorarsi era la parte facile, anche per due persone così diverse come loro. Ora che sono a tutti gli effetti in una relazione, Joanne e Noah dovranno impegnarsi per funzionare come coppia. E, come mostra il trailer ufficiale della seconda stagione della commedia romantica di successo Nobody Wants This, questo sarà decisamente più complesso.

Nobody Wants This: La trama della stagione 2 e le novità nel cast

Disponibile in streaming su Netflix dal 23 ottobre, la seconda stagione di Nobody Wants This vedrà la conduttrice di podcast agnostica Joanne (interpretata dalla star di Veronica Mars Kristen Bell) e il rabbino anticonformista Noah (la star di The O.C. Adam Brody) cercare di fondere le loro vite dopo aver sorpreso tutti - la sorella di lei Morgan (Justine Lupe), il fratello di lui Sasha (Timothy Simons), la cognata di lui Esther (Jackie Tohn) e persino loro stessi - avvicinandosi sentimentalmente nonostante le loro evidenti e apparentemente insuperabili differenze.

Li ritroveremo insieme, pienamente decisi a unire le loro vite - e i loro cari. Ma quelle differenze persisteranno e non potranno essere ignorate. La sfida questa volta non sarà solo innamorarsi contro ogni previsione, ma restare insieme nonostante tutto. "Far parte di una relazione significa affrontare certe questioni, e noi lo faremo", promette un Noah fiducioso nell'anteprima. Ma una Joanne affranta ammette che "ce lo diciamo troppo stesso, ultimamente".

In attesa di scoprire se Joanne e Noah ce la faranno (noi facciamo il tifo per loro!), il trailer introduce i tanti volti nuovi della prossima stagione. La veterana di Gossip Girl Leighton Meester, sposata con Brody nella vita reale, vestirà i panni di Abby, la nemesi di Joanne fin dalle scuole medie, diventata una mamma influencer. Trionfatore agli ultimi Emmy, Seth Rogen (The Studio) interpreterà un personaggio non meglio precisato. Miles Fowler (The Resident) sarà Lenny, un compagno di basket di Noah. Arian Moayed (Succession) impersonerà Andy, un affascinante e autorevole psicoterapeuta che, con il suo carisma, potrebbe diventare il nuovo interesse amoroso di Morgan. Mentre Alex Karpovsky (Girls) sarà Big Noah, un rabbino sicuro di sé che darà il filo da torcere a Noah. A loro si aggiungerà inoltre Kate Berlant (Ragazze vincenti).

Emanuele Manta
