Nobody Wants This: Iniziate le riprese della seconda stagione, la prima foto dal set

La produzione della seconda stagione di Nobody Wants This è ufficialmente partita: in una foto e un video dal set Joanne e Noah, i protagonisti interpretati da Kristen Bell e Adam Brody sembrano più innamorati che mai.

È stato battuto il primo ciak della seconda stagione di Nobody Wants This, la serie romantica con protagonisti gli idoli dei Milllennial Kristen Bell e Adam Brody. Netflix ha diffuso la primissima foto dal set, che vede accoccolati sul divano i due protagonisti, e un breve video (che vedete incorporato sotto) in cui il cast si prepara a girare una scena del primo episodio intitolato "Dinner Party".

Nobody Wants This 2: Le aggiunte al cast della seconda stagione

Rinnovata per una seconda stagione lo scorso ottobre, Nobody Wants This nei nuovi episodi potrà contare sui nuovi showrunner Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan che affiancheranno la creatrice Erin Foster (sulla cui vita è parzialmente basato lo show).La seconda stagione di si arricchirà di nuovi intrecci amorosi e di nuovi personaggi che porteranno pepe nella storia. Arian Moayed (Succession) interpreterà il dottor Andy, un affascinante e autorevole psicoterapeuta che, con il suo carisma, potrebbe diventare il nuovo interesse amoroso di Morgan (Justine Lupe), la sorella di Joanne (Kristen Bell). Al suo fianco, Alex Karpovsky, celebre per il suo ruolo di Ray in Girls, darà vita a Big Noah, un rabbino sicuro di sé e forse anche troppo, che darà del filo da torcere a Noah (Adam Brody), il protagonista maschile. La sua presenza nella sinagoga dove Noah lavora creerà delle situazioni piuttosto esilaranti e, come spesso accade in Nobody Wants This, non mancheranno i momenti di conflitto.

Miles Fowler apparirà in due episodi nei panni di un compagno di basket di Noah. Inoltre Leighton Meester, famosa per Gossip Girl nonché attuale moglie di Adam Brody, reciterà nei panni di una rivale di Joanne dai tempi della scuola media. Infine Jackie Tohn, che interpreta Esther Roklov (la cognata del rabbino Noah interpretato da Brody), ha ottenuto una promozione nel cast regolare della serie. Tornerà inoltre Timothy Simons nel ruolo del marito di Esther nonché fratello di Noah, Sasha.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione

Nella seconda stagione la serie continuerà a esplorare le difficoltà e le gioie di una relazione tra due persone che, pur essendo molto diverse, sembrano destinate a stare insieme. Tra i dilemmi professionali di Noah, le sfide familiari e i vari ostacoli che la vita moderna pone tra di loro, la coppia dovrà affrontare nuove sfide. In particolare, la stagione 2 vedrà Noah alle prese con la scelta tra la sua carriera religiosa e la sua relazione con Joanne, con nuovi personaggi pronti a mettere in discussione le sue decisioni.

"Mi piace pensare che abbia scelto Joanne, e che il resto si sistemerà, ma questa non è la sua preoccupazione principale. Non so se, alla luce del giorno, la pensa ancora così, ma al momento, mi sembra che sia quello che sta comunicando, aveva commentato Brody parlando con TVLine dopo il finale della prima stagione. Una cosa è certa: questa serie continuerà a farci battere il cuore.