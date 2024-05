Nobody Wants This: Data e prima foto della comedy di Netflix con Kristen Bell e Adam Brody

News Serie TV

La commedia romantica sarà disponibile in streaming all'inizio dell'autunno.

Non solo le ha dato finalmente un nome, ora sappiamo anche quando potremo vederla in tv. Nobody Wants This, la nuova comedy con protagoniste le amatissime star di Veronica Mars e The O.C. Kristen Bell e Adam Brody, sarà disponibile in streaming con tutti e 10 gli episodi dal 26 settembre. In occasione del proprio evento agli Upfront di New York, la piattaforma ne ha diffuso anche la prima foto ufficiale, che vedete qui in alto.

Nobody Wants This: La trama e i personaggi della serie tv

Creata da Erin Foster (The New Normal) e prodotta a livello esecutivo dal co-ideatore di Modern Family Steven Levitan, Nobody Wants This esplora l'improbabile relazione tra Joanne (Bell), una donna schietta e agnostica, e Noah (Brody), un rabbino anticonformista. L'affascinante Noah è fermo nelle sue credenze e abituato a restare nella propria comfort zone. La sua fede incrollabile comincia a vacillare quando incontra Joanne, una donna brutalmente onesta e provocatoria, che sconvolge totalmente la sua vita.

Il resto del cast include Justine Lupe (Succession) nei panni di Morgan, la sorella affascinante ma tagliente di Joanne che non sente il bisogno di lottare per qualcosa di più di quello che già ha; Timothy Simons (Veep) di Sasha, l'eccentrico fratello maggiore di Noah, al quale piace vivere attraverso di lui; Stephanie Faracy (Devious Maids) di Lynn, la madre da poco divorziata di Joanne e Morgan; Tovah Feldshuh (The Walking Dead) di Bina, la madre freddamente distaccata di Noah, per la quale la famiglia è tutto; Paul Ben-Victor (The Wire) di Ilan, il padre e la bussola morale di Noah; Michael Hitchcock (Crazy Ex-Girlfriend) di Henry, il padre di Joanne e Morgan, reduce dal coming out; Jackie Tohn (GLOW) di Esther, la moglie di Sasha intollerante agli sciocchi; Sherry Cola (Good Trouble) di Ashley, la migliore amica di Joanne, pragmatica e orgogliosamente lesbica; Emily Arlook (Grown-ish) di Rebecca, la "perfetta" fidanzata ebrea di Noah che ha fatto "tutto bene" per convincerlo a farle la proposta; e Shiloh Bearman (Home Economics) di Miriam, la figlia adolescente di Sasha e Esther.

"Questa serie si basa sull'unica buona decisione che abbia mai preso: innamorarmi di un bravo ragazzo ebreo", ha dichiarato in una nota Foster. "Ma ho capito che essere felici è molto più difficile che essere infelici (non c'è niente di cui lamentarsi). Perciò, ho creato questo show basandomi su tutti i modi in cui trovare la persona giusta può essere molto difficile. Nessuno lo vuole, ma noi sì, e questo è tutto ciò che conta".