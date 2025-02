Nobody Wants This 2: Leighton Meester guest star nella prossima stagione, e i Millennial ringraziano

News Serie TV

L'ex star di Gossip Girl Leighton Meester raggiunge il marito Adam Brody nella seconda stagione di Nobody Wants This, per la gioia dei fan: ecco i primi dettagli del suo personaggio e tutto quello che sappiamo.

I fan di The O.C., Gossip Girl e, ovviamente, di Nobody Wants This ci speravano e ora avranno quello che vogliono. Netflix ha annunciato che l'ape regina di Gossip Girl Leighton Meester reciterà come guest star nella seconda stagione della serie di successo di cui è co-protagonista il marito Adam Brody. Come riportato da Variety, Insieme a lei, come guest star, ci sarà anche l'attore di A Man on the Inside e The Resident Miles Fowler.

Nobody Wants This 2: Il personaggio interpretato da Leighton Meester

Secondo Variety, Meester interpreterà Abby, la nemesi di Joanne (Kristen Bell) fin dalla scuole medie che ora è diventata una mamma influencer di Instagram. Proprio così: Veronica Mars e Blair Waldorf saranno due acerrime nemiche che, forse, dovranno contendersi le attenzioni di Seth Cohen... volevamo dire del bel rabbino Noah (Brody). Miles Fowler, invece, interpreterà Lenny, il compagno di squadra di Noah nei Matzah Ballers che avrà a che fare con la sorella di Joanne, Morgan (Justine Lupe). E visto che, come sappiamo, Morgan ha una relazione molto strana con il fratello di Noah, Sasha (Timothy Simons), si prevede più di un triangolo amoroso.

La trama di Nobody Wants This e dove eravamo rimasti

Nobody Wants This ha debuttato lo scorso settembre su Netflix ricevendo immediatamente le attenzioni dei fan (soprattutto dei Millennial, visti i protagonisti, due idoli dei teen drama dei primi anni 2000). La comedy romantica ha raccontato la storia d'amore - non senza difficoltà ma decisamente sana e matura - tra la conduttrice di podcast senza filtri Joanne e il rabbino sexy che le ruba il cuore, Noah.

Nel finale della prima stagione Noah ha dovuto scegliere tra il suo futuro come rabbino capo e la sua relazione con Joanne, e ha scelto lei. Ovviamente, le cose non sono così semplici e probabilmente la loro relazione dovrà affrontare altri alti e bassi nella prossima stagione. Certo, se Leighton Meester si metterà tra i due, sarà difficile essere oggettivi e non lasciarsi condizionare dal bellissimo rapporto che condivide, nella vita reale, con Adam Brody. Non vediamo l'ora di saperne di più e, a quanto pare, non dovremo aspettare molto visto che la seconda stagione di Nobody Wants This è tra le uscite che Netflix ha confermato per il 2025.