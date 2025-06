Nobody Wants This 2, ecco quando esce: Il video annuncio con la data d'uscita della seconda stagione

News Serie TV

Kristen Bell, Adam Brody e gli altri protagonisti di Nobody Wants This hanno svelato quando vedremo l'attesa seconda stagione.

Ai tanti annunci e alle diverse anteprime che Netflix ha riservato ai suoi fan durante l'evento live Tudum se ne aggiunge un altro. L'occasione, stavolta, è stata l'evento FYSEE di Netflix a Los Angeles e riguarda una delle serie più amate uscite nell'ultimo anno, Nobody Wants This. Con un simpatico video che vede protagonisti gli attori della comedy romantica, il servizio di video in streaming ha annunciato la data d'uscita della seconda stagione: il 23 ottobre. Guardatelo qui sotto.

Nobody Wants This 2: Stagione 2 - Video Annuncio Ufficiale della Data di uscita della nuova stagione - HD

Nobody Wants This 2, la data d'uscita della nuova stagione

Nella clip diffusa da Netflix, Kristen Bell e Adam Brody (i protagonisti Joanne e Noah) si divertono a interrogare una Magic 8-Ball sul futuro della serie, rivelando infine la tanto attesa data di uscita. Nobody Wants This, come sappiamo, racconta la complicata ma tenera storia d’amore tra Joanne, una conduttrice di podcast agnostica, e Noah, un rabbino moderno e pieno di dubbi. I due, pur provenendo da mondi molto diversi, riescono a trovare un’autentica connessione emotiva e spirituale. Nella prima stagione abbiamo assistito ai loro tentativi di far funzionare la relazione nonostante le differenze. La seconda promette di spingersi ancora oltre, tra scelte di vita e dilemmi morali. Noah dovrà affrontare una scelta cruciale tra la sua vocazione religiosa e il legame con Joanne, mentre Joanne sarà messa alla prova da vecchie rivalità e nuove prospettive personali.

Le novità nel cast della stagione 2

Accanto ai volti noti – Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons (Sasha) e Jackie Tohn (ora nel cast regolare nei panni di Esther) – la seconda stagione introdurrà diversi personaggi inediti. Tra questi Leighton Meester (Gossip Girl), moglie nella vita reale di Adam Brody, che interpreterà una rivale storica di Joanne dai tempi della scuola media; Arian Moayed (Succession), nei panni del dottor Andy, un affascinante psicoterapeuta che potrebbe diventare il nuovo interesse amoroso di Morgan; Alex Karpovsky (Girls) che sarà Big Noah, un rabbino sicuro di sé pronto a sfidare il protagonista nella sua stessa sinagoga, con esiti spesso comici e conflittuali; Miles Fowler, in un ruolo ricorrente come compagno di basket di Noah.

C'è stato anche un cambiamento importante dietro le quinte: Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, entrambi veterani di Girls, sono diventati showrunner, mentre Erin Foster, creatrice della serie e ispiratrice del personaggio di Joanne, è rimasta coinvolta come produttrice esecutiva.