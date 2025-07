Noah Wyle riceverà la sua stella sulla Walk of Fame: L'emozione dell'attore sul set di The Pitt

News Serie TV

L'attore di E.R. - Medici in prima linea Noah Wyle è stato scelto, insieme ad altri 34 artisti, per ricevere l'onore dell'ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles: ecco il momento in cui ha avuto la bella notizia mentre era sul set (VIDEO).

Noah Wyle, indimenticabile volto del dottor John Carter in E.R. - Medici in prima linea, ha ricevuto un riconoscimento che sognava da tempo: sarà tra i 35 artisti che nel 2026 verranno insigniti della celebre stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'annuncio è arrivato mentre Wyle si trovava sul set della serie The Pitt, dove interpreta un medico nel Pittsburgh Trauma Medical Center (già rinnovata per una seconda stagione, in Italia arriverà prossimamente su HBO Max quando il servizio sbarcherà nel nostro Paese).

L'emozione di Noah Wyle per la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Il momento della sorpresa è stato immortalato in un video diffuso sui social da Warner Bros. TV (lo vedete qui sotto), e mostra un Wyle visibilmente emozionato mentre un collega elenca i suoi successi professionali. L'attore, con la mano ancora coperta da un guanto (accessori del mestiere, se interpreti un medico), si copre il volto e scherza: "Sono così imbarazzato!", per poi aggiungere con sincerità: “Ma anche così, così, così felice”.

Huge congratulations to our dear friend and colleague, Noah Wyle, on getting selected for a star on the Hollywood Walk of Fame! 🤩 pic.twitter.com/llNVitulpx — Warner Bros. TV (@warnerbrostv) July 3, 2025

In un breve discorso improvvisato, Wyle ha condiviso i suoi ricordi d'infanzia legati proprio al celebre viale delle stelle dicendo: "Sono cresciuto a Hollywood. Tornavo a casa da scuola ogni giorno camminando lungo Hollywood Boulevard, passando davanti alla stella di Noah Beery Jr. e poggiando il piede sul suo nome, pensando: 'Magari, un giorno, toccherà anche a me'. E quel giorno, a quanto pare, è arrivato'".

La carriera di Noah Wyle

È quindi davvero un sogno diventato realtà per l’attore che, dopo aver ottenuto cinque nomination consecutive agli Emmy tra il 1995 e il 1999 per il suo ruolo in E.R., ha continuato a lavorare sia in televisione che al cinema, recitando in film come Codice d'onore e Donnie Darko. Wyle ha poi scherzato sul fatto che The Pitt, la nuova serie medica di cui è protagonista e che ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso gennaio, potrebbe essere stata "lo show che ha fatto la differenza" per ottenere questo riconoscimento. "Abbiamo neonati da salvare, dobbiamo finire in fretta!", ha aggiunto con il sorriso, tornando subito al lavoro sul set.

Le nuove stelle di Hollywood

La Camera di commercio di Hollywood ha annunciato che, insieme a Wyle, riceveranno la stella altri grandi nomi del mondo dello spettacolo, tra cui Timothée Chalamet, Sarah Michelle Gellar, Miley Cyrus, Franco Nero, Stanley Tucci, Demi Moore, Molly Ringwald, Rami Malek e Rachel McAdams. "Siamo entusiasti di annunciare la nuova classe di 35 stimati individui che entreranno a far parte della Walk of Fame nel 2026", ha dichiarato il presidente Peter Roth. "Hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dell’intrattenimento e meritano pienamente questo onore. Unitevi a noi nel celebrare i loro traguardi e le loro eredità".