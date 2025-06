No, Marge Simpson non è morta: Il produttore de I Simpson sulle notizie fuorvianti apparse in rete

News Serie TV

Negli ultimi giorni, la notizia della morte di Marge Simpson è diventata virale su siti web e social, ma non era del tutto vera. La critica del produttore esecutivo de I Simpson Matt Selman.

Se anche voi, negli ultimi giorni, vi siete imbattuti in notizie che annunciavano la morte di Marge Simpson, è giusto informarvi che siete stati ingannati con titoli fuorvianti e notizie volutamente esagerate. Un comportamento da parte di certa stampa o presunta tale che ha infastidito i produttori della longeva serie animata I Simpson, al punto da rendere necessario la presa di posizione di uno di essi, Matt Selman, il quale ha chiarito - come del resto doveva essere ovvio - che l'amato personaggio è vivo e vegeto e che rimarrà con noi ancora per molto tempo.

Le notizie fuorvianti sulla morte di Marge Simpson: Ecco cos'è successo realmente

Nell'ultimo episodio della trentaseiesima stagione de I Simpson, andato in onda oltre un mese fa, alcune scene ambientate in un futuro ipotetico hanno mostrato i fratelli Bart e Lisa come due adulti che si sono allontanati dopo aver smesso di guardare insieme "Grattachecca & Fichetto" molti anni prima. Il più grande timore di Marge, quello di vedere i suoi figli non rimanere uniti da grandi, si è dunque avverato, sebbene lei non abbia modo di porvi rimedio poiché deceduta da tempo. Come nei migliori e più toccanti episodi de I Simpson, il finale si è concluso con un messaggio positivo sull'importanza di prendersi cura gli uni degli altri, lasciato da Marge in una registrazione video conservata in soffitta. Nel frattempo, dal Paradiso, Marge ha assistito alle disavventure dei suoi cari - incluse quelle di un Homer vedovo e anziano - insieme a un compagno speciale, Ringo Starr.

Nel corso degli anni, I Simpson ha intrattenuto il suo pubblico con numerosi episodi ambientati nel futuro, incluso uno in cui Lisa diventa la prima donna Presidente degli Stati Uniti d'America. Nessuno di questi episodi è canonico, gli eventi narrati in essi sono a sé stanti e mai hanno avuto alcuna influenza sulla storia generale della serie, e così va considerato anche Estranger Things, il finale della stagione 36. Per quanto scontato potesse essere, qualcuno ne ha approfittato per prendersi gioco delle persone, le più ignare in particolare. "I Simpson un canone non ce l'ha neppure", ha detto Selman a Variety. "Ovviamente, poiché gli episodi ambientati nel futuro sono tutti fantasie speculative, sono diversi ogni volta. Marge probabilmente non morirà mai più. L'unico posto in cui Marge è morta è un episodio futuro andato in onda sei settimane fa".

E parlando dei tanti siti web e account social che hanno pubblicato speculazioni sulla morte di Marge, il produttore esecutivo ha detto: "Ecco come la penso: i siti web hanno bisogno di visite, e i titoli servono per farne. E poi puoi spiegare che il titolo era fuorviante giusto alla fine dell'articolo. Ogni singolo organo di stampa che ha pubblicato questa storia sapeva che Marge non era affatto morta. Lo sapevano tutti, ma hanno ugualmente pubblicato quel titolo". Selman ha aggiunto tuttavia di considerare la vicenda come un fatto positivo, perché "dimostra che le persone tengono a Marge".