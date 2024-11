No Good Deed: Il trailer ufficiale italiano della nuova comedy di Netflix con Ray Romano e Lisa Kudrow

News Serie TV

Tutti gli episodi della serie saranno disponibili in streaming dal 13 dicembre.

Comprare casa è un'esperienza estenuante che può lasciare molte cicatrici, ma nessuno può ritenersi pronto a quello che sta per succedere in No Good Deed. La nuova dark comedy di Netflix, creata dalla stessa Liz Feldman di Dead to Me, racconta la curiosa storia di una bella casa in vendita a Los Angeles e dei tentativi dei suoi proprietari di nascondere dolorosi segreti di famiglia da occhi indiscreti e acquirenti spietati. L'appuntamento è fissato per il 12 dicembre, mentre qui di seguito è disponibile il trailer ufficiale italiano.

No Good Deed: La trama e il cast della serie tv

In No Good Deed i veterani della commedia Ray Romano (Tutti amano Raymond) e Lisa Kudrow (Friends) interpretano Paul e Lydia Morgan, una coppia sposata che decide di lasciare la propria casa, ormai un nido vuoto, per iniziare una nuova vita altrove. I due mettono in vendita la loro splendida villa in stile coloniale spagnolo anni '20 situata in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles, scatenando la frenesia immobiliare. Molte famiglie cercano di acquistare quella che credono essere la casa dei loro sogni, convinte che risolverà tutti i loro vari problemi. Ma come Paul e Lydia sanno fin troppo bene, a volte la casa dei sogni può diventare un vero incubo. Mentre lottano per nascondere gli oscuri e pericolosi segreti che da molto tempo si celano nella loro casa, la coppia inizia a capire che l'unico modo per sfuggire al passato è affrontarlo.

Nella serie recitano anche Linda Cardellini (Dead to Me) con il ruolo di Margo Starling, un'arrampicatrice sociale perfettamente pettinata e con un ricco bagaglio di segreti nascosti; Luke Wilson (Stargirl) di JD Campbell, un attore di soap opera depresso e disoccupato che ha bisogno di ridimensionarsi; Teyonah Parris (The Marvels) di Carla, un'architetta di successo e futura mamma un po' sarcastica; Abbi Jacobson (Broad City) di Leslie Fisher, emozionata nello scoprire che la casa di Los Feliz che lei e sua moglie hanno ammirato da lontano è finalmente in vendita; Poppy Liu (Hacks) di Sarah, la moglie di Leslie, piena di buoni sentimenti, con i piedi per terra e inflessibilmente perbene; Denis Leary (Rescue Me) di Mikey, un ex detenuto i cui debiti lo hanno spinto a misure disperate; e O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale) di Dennis, uno scrittore instancabilmente ottimista ma profondamente ansioso, alla ricerca di una nuova casa per la moglie Carla e il loro bambino in arrivo.