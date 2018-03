Nina Dobrev torna in tv con la comedy Fam

Resa celebre dal ruolo di Elena Gilber nella serie di successo The Vampire Diaries, conclusasi lo scorso anno, Nina Dobrev prova a tornare in tv da protagonista firmando con CBS per il suo coinvolgimento nell'episodio pilota della comedy Fam.

Scritta da Corinne Kingsbury (The Newsroom), la potenziale serie segue una giovane donna di nome Clem, il personaggio affidato alla Gilber, la cui vita virtuosa con il suo nuovo fidanzato Jay e la di lui famiglia precipita nel caos quando la sua disastrosa sorellastra, Shannon (Odessa Adlon, Nashville), va a vivere con lei per sottrarsi al loro disastroso padre. Molto divertente, perspicace e schietta, Clem è riuscita a dare una svolta alla sua vita e ora è pronta a sposare l'uomo dei suoi sogni, sebbene non sia stata del tutto onesta con lui. Jay, infatti, pensava che il padre di Clem fosse morto, non immaginava che lei provasse semplicemente vergogna per la sua famiglia, e non serve dire che l'arrivo improvviso di Shannon finirà col destabilizzare il loro rapporto.

Al cast di Fam si sono uniti anche Brian Stokes Mitchell (Mr. Robot) e Sheryl Lee Ralph (Ray Donovan). Interpreteranno Walt e Rose, i genitori di Jay. Lui è descritto come un uomo sofisticato, intellettuale, benestante e con un grande senso dell'umorismo. Walt adora Clem, un sentimento ricambiato, ed è entusiasta quando la coppia annuncia il suo fidanzamento. Rose, invece, è una matrona elegante, raffinata, spontanea e intelligente, anch'essa felice delle nozze imminenti tra suo figlio e Clem.