Nikolaj Coster-Waldau e James Norton protagonisti del nuovo period drama King and Conqueror

News Serie TV

I due attori interpreteranno i leggendari Guglielmo il Conquistatore e Aroldo di Wessex nella serie in arrivo sulla rete americana CBS.

Nikolaj Coster-Waldau potrà essersi lasciato alle spalle il suo Jaime Lannister de Il Trono di Spade ma a quanto pare si trova ancora a suo agio in una serie in costume. Insieme alla star di Happy Valley James Norton sarà protagonista di King and Conqueror, nuovo period drama creato da Michael Robert Johnson (Sherlock Holmes) per CBS. Ambientata nell'XI secolo, la serie si concentrerà su due figure storiche molto importanti: Guglielmo il Conquistatore (interpretato da Coster-Waldau) e Aroldo di Wessex (poi diventato Aroldo II il re d'Inghilterra) (Norton) e entrerà in produzione nel 2024.

King and Conqueror: I primi dettagli della nuova serie

King and Conqueror è descritta come la storia di uno scontro che ha scritto le sorti di un Paese e di un continente per mille anni. Le cui radici risalgono a decenni fa coinvolgono due dinastie interconnesse, in lotta per il potere in due paesi. Guglielmo il Conquistatore e Aroldo di Wessex erano due uomini destinati a scontrarsi nella battaglia di Hastings nel 1066; due alleati che non ambivano al trono britannico ma che si trovarono l'uno contro l'altro costretti dalle circostanze e dall'ossessione personale durante una guerra per il possesso della corona.

Oltre ad esserne protagonisti, Nikolaj Coster-Waldau e James Norton sono anche produttori esecutivi della serie e il primo dirigerà anche un episodio. Baltasar Kormákur, invece, dirigerà il primo episodio e sarà direttore creativo, oltre che anche lui produttore esecutivo.

Le dichiarazioni

"Siamo entusiasti di collaborare con James, Nikolaj, Baltasar e l'intero team creativo su King and Conqueror, una serie davvero innovativa con talenti di livello mondiale e portata globale", ha affrmato tramite un comunicato Lindsey Martin, vicepresidente senior delle coproduzioni internazionali e dello sviluppo presso CBS Studios. "Le sceneggiature di Michael offrono un approccio audace e fresco a una storia che dura da quasi mille anni, eppure i temi sono più contemporanei e attuali che mai. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che il team ha ottenuto finora e non vediamo l’ora di vedere tutto realizzarsi sullo schermo con il nostro cast stellare", ha aggiunto.