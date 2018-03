Nightflyers: Il primo teaser della nuova Serie TV di George R. R. Martin

In aggiunta all'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, un altro appuntamento con le storie narrate da George R. R. Martin nei suoi romanzi è molto atteso dal pubblico del piccolo schermo. Stiamo parlando di Nightflyers, serie di fantascienza in onda quest'autunno sull'americana Syfy (su Netflix nel resto del mondo), della quale è stato diffuso il primo teaser trailer.



Lo space drama, il cui cast include Gretchen Mol (Boardwalk Empire) e Eoin Macken (The Night Shift), segue otto scienziati anticonformisti e un potente telepate imbarcarsi in una spedizione ai margini del nostro sistema solare a bordo della Nightflyer - un'astronave con un affiatato piccolo equipaggio e un capitano solitario - nella speranza di stabilire un contatto con la vita aliena. Quando però eventi violenti e terrificanti cominciano ad accadere, ognuno inizia a dubitare dell'altro mentre la riuscita della missione per la sopravvivenza del pianeta si rivela più ardua di quanto chiunque pensasse.

Nei giorni scorsi, lo stato di salute della produzione aveva destato qualche preoccupazione in seguito alla notizia che Daniel Cerone aveva fatto un passo indietro come showrunner a causa di non meglio precisate divergenze creative. Al suo posto c'è ora Jeff Buhler, probabilmente il miglior sostituto possibile, avendo scritto la sceneggiatura dell'adattamento di proprio pugno.