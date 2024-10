Night Court riunisce le star di The Big Bang Theory Mayim Bialik e Melissa Rauch

News Serie TV

La comedy legale tornerà in onda su NBC il 19 novembre, con la terza stagione.

Un vero amico è per sempre. Melissa Rauch ritroverà un altro vecchio compagno di avventure nella comedy che la vede protagonista su NBC, Night Court. Mayim Bialik, sua co-star nella sitcom di grande successo The Big Bang Theory, apparirà in un episodio della terza stagione, in onda negli Stati Uniti dal 19 novembre.

Night Court ospita Mayim Bialik: Chi interpreterà?

Ancora inedita in Italia, Night Court è il revival dell'omonima serie di culto degli anni '80, in Italia meglio conosciuta con il titolo Giudice di notte. Rauch veste i panni di Abby Stone, figlia del defunto giudice Harry Stone (interpretato da Harry Anderson nella serie originale), del quale segue le orme mentre affronta la sfida di sovrintendere il turno di notte di un tribunale di Manhattan.

Bialik, che dopo The Big Bang Theory era tornata in tv da protagonista con Call Me Kat, cancellata lo scorso anno dopo tre stagioni, interpreterà una versione sopra le righe di se stessa, un'imputata che si presenta in tribunale e fa amicizia con Abby. Quest'ultima è una grande fan della sitcom degli anni '90 Blossom - Le avventure di una teenager ed è emozionata di conoscere la sua protagonista. Tuttavia, le cose prendono una piega diversa quando Abby scopre che Mayim la sta stalkerando.

La guest star ha rivelato a Entertainment Weekly che l'episodio conterrà meta-riferimenti a The Big Bang Theory, il che significa che Night Court è ambientata in un mondo in cui esistono sia Abby che Rauch. Qualcosa che era successo anche nella sitcom sui nerd di Pasadena, la cui prima stagione aveva fatto riferimento alla Bialik due anni prima che la stessa attrice fosse scelta per il ruolo di Amy Farrah Fowler, la futura moglie di Sheldon.

Questa sarà la seconda volta in cui Night Court ospiterà un'ex co-star della Rauch in The Big Bang Theory. Lo scorso febbraio, un episodio della seconda stagione aveva ospitato Kunal Nayyar (interprete di Raj Koothrappali) nei panni di Martini Toddwallis, uno stilista di fama mondiale.