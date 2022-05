New Amsterdam: Su Mediaset Infinity le prime tre stagioni della serie che mette in discussione la sanità americana

News Serie TV

Tutti gli episodi del medical drama con Ryan Eggold, dalla prima alla terza stagione, sono disponibili gratis su Mediaset Infinity fino al 23 maggio.

Il dottor Max Goodwin, il protagonista di New Amsterdam interpretato da Ryan Eggold, fa il suo lavoro partendo da una semplicissima eppure insidiosissima domanda: come posso aiutare? E il senso profondo di questa serie, uno dei medical drama più seguiti negli Stati Uniti e molto apprezzato anche in Italia, sta tutto qui: capire i bisogni dei pazienti e fare di tutto affinché ricevano le cure migliori. In attesa della quarta stagione (in arrivo prossimamente in prima serata su Canale 5), chi volesse recuperare o rivedere le prime tre stagioni di New Amsterdam le trova in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity fino al 23 maggio.

La trama di New Amsterdam, un medical drama che sfida la burocrazia

Creata da David Schulner ispirandosi ai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America, New Amsterdam segue Ryan Eggold (The Blacklist) nei panni del nuovo direttore sanitario di uno degli ospedali pubblici più rinomati degli Stati Uniti che tuttavia è a corto di fondi e con professionisti sanitari demotivati. Il dottor Max Goodwin ha però un obiettivo: impedire che la burocrazia interferisca con le cure che spettano a tutti i pazienti, a prescindere dalla loro situazione economica. Dà inizio così a un programma rivoluzionario con l'obiettivo di riportare l'ospedale ai fasti di un tempo e assicurare a tutti l'assistenza sanitaria dovuta. Nelle prime tre stagioni questa serie affronta in modo diretto il grande vulnus della sanità americana, un sistema iniquo che troppo spesso penalizza chi non può permettersi le cure. E lo fa con storie emozionanti e sempre contemporanee, non sottraendosi al racconto dei momenti più bui della storia recente, come quello della pandemia da Covid-19 che entra prepotentemente nelle trame della stagione 3.

Medici, colleghi, amanti: Le relazioni al centro della serie

Isieme ai suoi colleghi Lauren Bloom (Janet Montgomery) che è a capo del Pronto soccorso, l'oncologa Helen Sharpe (Freema Agyeman), lo psicologo Iggy Frome (Tyler Labine), il chirurgo Floyd Reynolds (Jocko Sims) e il primario di neurologia Vijay Kapoor (Anupam Kher), il dottor Goodwin lotta ogni giorno nascondendo, nel frattempo, un importante segreto personale che finirà per condizionare sia la sua vita che quella dei colleghi. Uno dei punti di forza di New Amsterdam è proprio la capacità di conciliare storie sanitarie rilevanti con le vicende personali dei protagonisti sempre stimolanti e toccanti. Il risultato è una serie che intrattiene ma che dà anche speranza. Un sentimento di cui c'è sempre un gran bisogno.