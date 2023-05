New Amsterdam: Su Mediaset Infinity le prime quattro stagioni, in attesa della quinta

News Serie TV

Tutti gli episodi dell'apprezzato medical drama, dalla prima alla quarta stagione, sono disponibili gratis e a portata di maratona su Mediaset Infinity.

Il viaggio del dottor Max Goodwin, il medico compassionevole e combattivo interpretato dall'eccezionale Ryan Eggold, sta per arrivare al termine dopo cinque intense stagioni. In attesa della stagione finale - la quinta, prossimamente su Canale 5 - su Mediaset Infinity sono disponibili per tutti e gratuitamente le prime quattro stagioni di New Amsterdam fino al 4 giugno. Creata da David Schulner, questa serie ha saputo intrattenere il suo pubblico svolgendo anche un'importante funzione di denuncia sociale, mettendo a nudo le criticità del sistema sanitario nazionale americano. Nel frattempo, ha raccontato le vicende private e familiari del suo carismatico protagonista e dei medici di uno dei più prestigiosi ospedali pubblici d'America. Quale modo migliore per prepararsi al gran finale se non facendo una bella maratona?



Guarda le prime quattro stagioni di New Amsterdam gratuitamente su Mediaset Infinity

New Amsterdam: Una serie destinata a lasciare il segno

Le vicende di New Amsterdam, ispirate a fatti reali, sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall'ex direttore sanitario Eric Manheimer (coinvolto anche come autore e produttore). Al centro della storia c'è il dottor Goodwin (Eggold), il nuovo direttore sanitario di uno degli ospedali pubblici più rinomati degli Stati Uniti che tuttavia va avanti a stento a causa della mancanza di fondi. Come impedire che i problemi burocratici mettano i bastoni tra le ruote alle cure che spettano a tutti i pazienti, anche ai meno abbienti? Il dottor Goodwin dà inizio così a un programma rivoluzionario con l'obiettivo di rimettere in sesto l'ospedale e assicurare a tutti l'assistenza sanitaria dovuta.

In quattro stagioni, New Amsterdam ha trattato temi importanti: dalla malattia del suo protagonista - medico e anche paziente - fino alla pandemia di Covid del mondo reale inclusa nella trama e affrontata coraggiosamente. Partendo sempre dalla semplice domanda 'come posso aiutare?', questa serie ha coinvolto il pubblico proponendo storie importanti e appassionanti che ci hanno anche fatto ridere e ci hanno dato speranza. Il più grande riconoscimento è arrivato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha addirittura inviato una lettera alla produzione sottolineando "quanto molti di noi all'OMS apprezzano il vostro lavoro e il vostro spettacolo". Il set della serie, lo ricordiamo, è stato uno dei primi che a inizio 2020 si è trovato in quello che allora era l'epicentro della pandemia negli Stati Uniti, New York; e la produzione ha contribuito nei giorni più difficili donando dispositivi di protezione individuale, mascherine, camici, guanti e altro al Dipartimento della Salute dello Stato di New York.

New Amsterdam 5: Dove eravamo rimasti e le anticipazioni dei nuovi episodi

L'episodio finale della quarta stagione di New Amsterdam è particolarmente intenso. Un uragano ha colpito New York generando il panico nell'ospedale. Iggy (Tyler Labine) è riuscito a salvare la struttura dal disastro e a dimostrare, anche a Martin, di saper gestire le cose. Nel frattempo Reynolds (Jocko Sims) si è trovato in una situazione di emergenza con suo padre, mentre Max era in fibrillazione per l'arrivo di Sharpe e le nozze imminenti. Max ed Helen (Freema Agyeman) avrebbero dovuto sposarsi a New York ma l'uragano ha impedito alla dottoressa Sharpe di atterrare da Londra come da programma. Mentre Max stava preparando uno spazio improvvisato per la cerimonia sul tetto dell'ospedale, ha ricevuto una telefonata dalla promessa sposa che gli ha detto semplicemente: "Non posso". Scioccato e avvilito, Max ha detto ai suoi amici e colleghi preoccupati: "Non verrà". Il finale è stato un duro colpo per i fan degli Sharpwin, che speravano in un lieto fine per la coppia (l'attrice Freema Agyeman, invece, ha lasciato la serie)

Nei nuovi episodi, il dottor Goodwin torna al timone dell'ospedale. Prima, però deve affrontare quei problemi personali che lo hanno gettato nell’incertezza alla fine della quarta stagione. Lo fa grazie ai colleghi, pronti a offrirgli supporto. La dottoressa Bloom (Janet Montgomery) porta avanti un percorso personale, cercando di gestire il complicato rapporto con la sorella Vanessa, da cui si è allontanata. Il dottor Frome affronta i problemi del suo matrimonio con Martin (Mike Doyle). Il dottor Reynolds continua a fare i conti con la difficile relazione che aveva con suo padre. Infine, la dottoressa Elizabeth Wilder (Sandra Mae Frank), entrata da poco nel team dell'ospedale, diventa un importante punto di riferimento del New Amsterdam e un'amica e confidente per tanti colleghi.