New Amsterdam: Su Mediaset Infinity la stagione finale dell'amato medical drama

Arrivano in tv gli ultimi episodi della serie tv con Ryan Eggold nei panni del Dott. Max Goodwin. Ecco dove vederli e cosa ci aspetta.

Ci sono storie che lasciano il segno. Quella del Dott. Max Goodwin, direttore sanitario in uno degli ospedali pubblici più antichi e prestigiosi d'America, lui stesso un paziente a causa di una grave malattia che però non è riuscita a spezzarlo, sempre pronto a chiedere "Come posso aiutare?", lo ha fatto senz'altro. A raccontarla è stata la serie di successo New Amsterdam, conclusasi lo scorso gennaio dopo cinque stagioni. Quinta stagione ora in onda anche in Italia, dal 7 giugno su Canale 5 e in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity ogni mercoledì con tre nuovi episodi. L'ultima volta, avevamo lasciato il Dott. Goodwin in una situazione difficilissima, sia professionalmente a causa di un uragano abbattutosi sulla città di New York e sul New Amsterdam Medical Center sia personalmente, per un amore sfumato.

New Amsterdam, la stagione 5 su Mediaset Infinity: Cosa ci aspetta

Come ricorderete (se non fosse così, su Mediaset Infinity sono disponibili anche tutti gli episodi precedenti della serie), nell'ultimo episodio della quarta stagione di New Amsterdam, Max (interpretato da Ryan Eggold) stava per coronare il suo nuovo sogno d'amore con la Dott.ssa Helen Sharpe (Freema Agyeman). In fibrillazione per il suo arrivo da Londra e le loro imminenti nozze sul tetto dell'ospedale, poco dopo Max era rimasto scioccato nell'apprendere che lei, alla fine, aveva deciso di non raggiungerlo e sposarlo semplicemente perché "Non posso". Sospeso tra il dolore per la rottura e la necessità di dare a questa un senso, il dottore riceverà il sostegno dei suoi amici al New Amsterdam, i quali faranno del loro meglio per consolarlo.

Ma il cuore del Dott. Goodwin non è stato l'unico a perdere un battito. In disaccordo nella loro relazione, il Dott. Iggy Frome (Tyler Labine) si è visto chiedere dal marito di lasciare la loro casa. Non è andata meglio neppure alla Dott.ssa Lauren Bloom (Janet Montgomery) e alla sua fidanzata. "Abbiamo fatto saltare in aria la vita di tutti in modo che possano aiutarsi a vicenda a riprendersi", ha spiegato l'ideatore della serie David Schulner. La stagione 5 vuole ricordare ai fan perché si sono innamorati di New Amsterdam la prima volta che l'hanno vista". Come? Avvicinando un po' di più i personaggi principali e "cercando di aggiustare il difetto fatale di ciascuno". Ci saranno "situazioni romantiche inaspettate" e altri "fuochi d'artificio". Tutti i personaggi, ha aggiunto Schulner, "cercheranno di guarire - riparare il grande trauma che ha dato inizio al loro viaggio nel primo episodio". Il finale "è in tutto e per tutto la storia delle origini di ciascuno. Celebra gli operatori sanitari e quella scintilla che scocca quando ti rendi conto di cosa vuoi fare per il resto della tua vita".