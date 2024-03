New Amsterdam: NBC lavora a una serie sequel sulla figlia di Max Goodwin

News Serie TV

Ambientato 30 anni nel futuro, il potenziale seguito può contare sul creatore della serie originale David Schulner.

NBC sta pianificando un ritorno all'ospedale di New Amsterdam. Deadline riporta che la rete del pavone starebbe sviluppando una serie sequel dell'amato medical drama creato da David Schulner. Quest'ultimo è coinvolto come creatore e autore anche di questo nuovo progetto che, intitolato provvisoriamente New Amsterdam: Tomorrow e ambientato 30 anni nel futuro, si concentrerà su Luna Goodwin, la figlia ormai adulta di Max Goodwin (Ryan Eggold).

New Amsterdam: Tomorrow, la trama e i primi dettagli

Stando alle prime informazioni riportate da Deadline, il potenziale seguito di New Amsterdam vuole esplorare il ruolo dell'intelligenza artificale nel futuro della medicina. Segue Luna mentre, proprio come aveva fatto suo padre, diventa direttore del New Amsterdam Hospital e affronta nuove sfide.

Le basi di questo potenzial spin-off, in realtà, sono state già gettate nel finale di New Amsterdam. Nell'episodio abbiamo conosciuto una donna che in un flashforward gestisce l'ospedale e abbiamo scoperto, nei minuti finali, che si trattava proprio di una Luna adulta. Non a caso, nel discorso finale che tiene in auditorium, conclude con la frase-mantra di suo padre, "come posso aiutare?". In quell'episodio Luna è interpretata dalla star di Servant e Prodigal Son Molly Griggs, ma al momento non è chiaro se l'attrice riprenderà il ruolo in questa nuova serie. Allo stesso modo, non sembra che Ryan Eggold - che pure era coinvolto come produttore esecutivo in New Amsterdam - sia legato al progetto.

Il sequel di New Amsterdam: È merito dell'"effetto Suits"?

New Amsterdam è stata una delle serie più seguite su NBC negli ultimi anni. La serie ha ricevuto elogi addirittura dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per come ha trattato importanti temi come la disparità nell'accesso alle cure e le contraddizioni del sistema sanitario americano. La rete l'aveva rinnovata per ben tre stagioni aggiuntive a metà della seconda stagione ma, con una mossa a tratti incomprensibile, aveva poi annunciato la quinta stagione come ultima. Il finale è andato in onda negli Stati Uniti il 17 gennaio 2023 proprio mentre il titolo scalava la Top 10 americana di Netflix. Forse anche questo successo in streaming ha convinto NBC a fare un tentativo con uno spin-off. Lo stesso, se vogliamo, è accaduto con Suits tornata improvvisamente popolare grazie a Netflix, cosa che ha portato la rete a ordinare il pilota di uno spin-off, Suits: L.A..