New Amsterdam chiude: La quinta stagione sarà l'ultima

Il medical drama con Ryan Eggold si concluderà l'anno prossimo con un ultimo capitolo di 13 episodi: l'annuncio di NBC.

Dire addio al dottor Max Goodwin, interpretato magistralmente da Ryan Eggold, sarà davvero difficile. Ma NBC ha deciso: New Amsterdam concluderà la sua corsa l'anno prossimo con la quinta stagione. La serie si era meritata un rinnovo per ben tre stagioni a gennaio 2020 mentre era in onda la seconda stagione ma, a quanto pare, la stagione 5 sarà anche l'ultima. Il capitolo finale, come riportato da Deadline, sarà più breve e avrà 13 episodi, cifra che porterà gli episodi complessivi a 92.

La trama e gli ascolti di New Amsterdam

New Amsterdam, creata da David Schulner, segue Ryan Eggold nei panni del dottor Max Goodwin, un medico diventato direttore del New Amsterdam, uno dei più antichi ospedali pubblici d'America, con l'obiettivo di cambiare radicalmente il sistema sanitario americano mettendo al bando la burocrazia e fornendo le migliori cure possibili a tutti i pazienti che ne avessero bisogno. In Italia la serie è arrivata su Canale 5 e, in un secondo momento, in streaming su Netflix.

La quarta stagione, attualmente in onda negli Stati Uniti su NBC (da noi attesa prossimamente su Canale 5) ad oggi ha attirato una media di 6,2 milioni di spettatori e registrato lo 0,7 di rating nel target demografico di riferimento 18-49 anni, numeri in calo rispettivamente dell'11 e del 30 percento rispetto alla stagione precedente. Tra gli 11 drama in onda in questa stagione su NBC, New Amsterdam si piazza attualmente all'ottavo posto per spettatori e al nono in quanto a rating: tali risultati avranno sicuramente influito sulla decisione di NBC di non andare dunque oltre la quinta stagione già confermata.

Le dichiarazioni di NBC

"La storia di Max Goodwin, e il suo impegno senza fine per i pazienti al New Amsterdam, è stata fonte di ispirazione", ha affermato in un comunicato Lisa Katz, presidente della programmazione scripted di NBCUniversal Television & Streaming. "Siamo così grati ai produttori esecutivi David Schulner, Peter Horton, al nostro cast e alla troupe per l'incredibile dedizione, talento e collaborazione".

Il presidente di Universal Television Erin Underhill ha aggiunto: “Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura del primo episodio di New Amsterdam, sapevo che si trattava di una serie vincente. Ci siamo emozionanti guardando il cambiamento messo in atto da Max e abbiamo applaudito quando ha posto ai suoi pazienti la domanda semplice ma profonda: "Come posso aiutare?" Nelle ultime quattro stagioni, David, Peter e il nostro incredibile cast hanno affrontato storie importanti e stimolanti che hanno toccato la condizione umana, ma ci hanno anche fatto ridere e ci hanno dato speranza. Siamo così orgogliosi di questa serie e siamo in debito con tutti coloro che sono coinvolti".

Il riconoscimento da parte dell'OMS e l'impegno durante i mesi più bui della pandemia

Il creatore David Schulner ha invece affermato: "Mentre le mie emozioni oscillano dalla tristezza all'orgoglio, vorrei condividere il riconoscimento che ha ottenuto New Amsterdam da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci rende più orgogliosi di qualsiasi premio o risultato d'ascolto". Il riferimento è a una lettera inviata l'anno scorso da Christopher Bailey, responsabile delle arti e della salute presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui diceva a Schulner e al suo team “quanto molti di noi all'OMS apprezzano il vostro lavoro e il vostro spettacolo". Il set della serie, lo ricordiamo, è stato uno dei primi che nei primi mesi del 2020 si è trovato in quello che allora era l'epicentro della pandemia negli Stati Uniti, New York. Essendo l'unico medical drama girato a New York, New Amsterdam ha contribuito nei giorni più bui donando dispositivi di protezione individuale, mascherine, camici, guanti e altro al Dipartimento della Salute dello Stato di New York quando, sopraffatta dalla crescita esponenziale nuove infezioni, la città stava esaurendo le forniture mediche.