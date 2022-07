New Amsterdam, brutte notizie: Freema Agyeman non tornerà nella quinta e ultima stagione

News Serie TV

L'interprete della dottoressa Helen Sharpe ha lasciato il medical drama: ecco il suo messaggio di addio.

La quinta e ultima stagione di New Amsterdam partirà con una nota dolente per i fan, soprattutto per quelli degli "Sharpin", la coppia formata da Max Goodwin ed Helen Sharpe, i dottori interpretati da Ryan Eggold e Freema Agyeman. Quest'ultima ha fatto sapere di aver lasciato ufficialmente la serie e che non tornerà nella prossima stagione del medical drama di successo.

New Amsterdam 5: Addio (o arriverderci) Helen Sharpe

Sembra che sia stata la stessa attrice a manifestare la volontà di appendere al chiodo il camice della dottoressa Sharpe per dedicarsi ad altri progetti (attualmente è già impegnata sul set della comedy di Sky Dreamland dove recita al fianco di Lily Allen). "Carissima famiglia di New Amsterdam, Prima di tutto vorrei dire un enorme e sentito grazie per il vostro supporto sentito e senza fine", ha detto Agyeman a TVLine. “Mi sento molto fortunata ad essere entrata in contatto con così tanti di voi in questi ultimi anni, mentre vestivo i panni di Helen Sharpe, e sono testimone di ogni vostro investimento emotivo. Che viaggio che è stato! Grazie per essere stati con me. Ha significato così tanto per me, ma è giunto il momento di appendere il camice bianco al chiodo, perché vi dico ufficialmente che non tornerò per l'ultima stagione di New Amsterdam. Anche se mi sento rattristata, da fan della serie non vedo l'ora di vedere come si concluderà la storia", ha aggiunto.

Il commento dello showrunner David Schulner

Il creatore e showrunner di New Amsterdam David Schulner e il produttore esecutivo Peter Horton hanno fatto sapere tramite un comunicato: "Auguriamo a Freema buona fortuna per la sua prossima avventura. Le porte di New Amsterdam saranno sempre aperte se desidera tornare! Siamo estremamente orgogliosi dell'impatto che Freema e la dottoressa Helen Sharpe hanno avuto in queste quattro stagioni e siamo così grati di aver fatto parte di quella storia. Mentre ci avviciniamo alla quinta e ultima stagione, vogliamo che i nostri fan degli #Sharpwin sappiano che abbiamo ancora alcune sorprese in serbo per loro".

Le basi per un addio di Freema Agyeman, in effetti, erano state già gettate nel finale della quarta stagione quando - SPOILER se non lo avete ancora visto - Max ed Helen avrebbero dovuto sposarsi a New York ma un uragano ha impedito alla dottoressa Sharpe di atterrare da Londra come da programma. Mentre Max stava preparando uno spazio improvvisato per la cerimonia sul tetto dell'ospedale, ha ricevuto una telefonata dalla promessa sposa che gli ha detto semplicemente: "Non posso". Scioccato e avvilito, Max ha detto ai suoi amici e colleghi preoccupati: "Non verrà". Le sorprese di cui parlano gli sceneggiatori potrebbero riferirsi a un ritorno, seppure fugace, di Helen in qualche scena del primo episodio della nuova stagione oppure magari nel finale di serie. Per scoprirlo dobbiamo aspettare il 20 settembre quando la serie tornerà in onda su NBC (in Italia, come sempre, la vedremo successivamente su Canale 5 e poi su Netflix).