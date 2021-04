New Amsterdam 3: Uno dei protagonisti lascia la serie, ecco quale personaggio è uscito di scena (SPOILER)

News Serie TV

Uno dei membri regolari del cast non tornerà nei prossimi episodi del medical drama di NBC: ecco di chi si tratta.

Uno dei dottori di New Amsterdam si appresta ad appendere il camice bianco al chiodo: uno dei protagonisti del medical drama ambientato nel più importante ospedale pubblico d'America, infatti, ha lasciato la serie e non tornerà nei prossimi episodi. Se non volete sapere di chi si tratta vi consigliamo di non proseguire con la lettura in quanto seguiranno spoiler.

New Amsterdam: Ecco quale attore non tornerà nei prossimi episodi (SPOILER)

A dire addio a New Amsterdam è stato Anupam Kher che ha interpretato il dottor Vijay Kapoor, capo del dipartimento di neurologia, fin dal primo episodio della serie. Gli spettatori hanno preso atto della notizia nell'episodio andato in onda negli Stati Uniti, su NBC, lo scorso 13 aprile quando il dottor Iggy Frome (Tyler Labine) ha appreso che il dottor Kapoor si è dimesso dall'ospedale in seguito alla sua battaglia contro il Covid e all'intervento chirurgico a cuore aperto a cui si era sottoposto. Nella storia, insomma, il personaggio interpretato da Kher si è allontanato dall'ospedale per affrontare la riabilitazione e rimettersi in sesto.

All'inizio della terza stagione, infatti, lo staff del New Amsterdam ha dovuto affrontare strenuamente la pandemia e a pagare il prezzo più alto è stato proprio il dottor Kapoor, affetto da Covid-19. Gli spettatori lo hanno visto per l'ultima volta proprio nei primi episodi della stagione, sebbene le scene con Kher siano state "riciclate", perché girate per un episodio della seconda stagione a tema pandemia, mai andato in onda la scorsa stagione.

Perché Anupam Kher ha lasciato New Amsterdam?

La ragione per cui Anupam Kher ha deciso di non proseguire il suo lavoro in New Amsterdam - riporta la testata The Hindustan Times - è per stare vicino alla moglie, l'attrice Kirron Kher, che sta affrontando una battaglia contro il cancro, un tumore del sangue. “Attualmente è sottoposta a cure e siamo sicuri che ne uscirà più forte di prima. Siamo molto fortunati che sia assistita da un gruppo fenomenale di medici ", ha detto Anupam Kher a The Hindustan Times, aggiungendo che Kirron è "sulla buona strada per la guarigione". In attesa di notizie migliori, dunque, quello di Kher a New Amsterdam potrebbe essere un arrivederci piuttosto che un addio.

La terza stagione di New Amsterdam, in Italia, è attesa prossimamente su Canale 5.