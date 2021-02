New Amsterdam 3: La pandemia e un futuro da costruire nel trailer ufficiale della terza stagione

News Serie TV

Il medical drama con Ryan Eggold torna in onda negli Stati Uniti, su NBC, il 2 marzo.

Neppure New Amsterdam, in arrivo con la terza stagione su NBC il prossimo 2 marzo (e prossimamente su Canale 5), poteva sottrarsi dalla narrazione del Covid-19. Il trailer ufficiale dei nuovi episodi offre un primo sguardo sulle sfide, lavorative e personali, che attenderanno il dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) e tutti suoi colleghi dell'ospedale pubblico più antico d'America.

New Amsterdam: Il trailer fa un riassunto della seconda stagione

Il trailer ufficiale della stagione 3 di New Amsterdam ci rinfresca la memoria ripartendo da dove si era concluso lo scorso ciclo di episodi: Max alle prese con il suo ruolo di genitore single, la dottoressa Bloom (Janet Montgomery) e la sua lotta contro la dipendenza da Adderall e i suoi effetti collaterali, la tensione crescente tra il dottor Iggy Frome (Tyler Labine) e suo marito Martin e l'addio del dottor Reynolds (Jocko Sims) che nel finale della scorsa stagione stava lasciando New York per trasferirsi a San Francisco con la fidanzata.

New Amsterdam 3: Le anticipazioni della terza stagione

Più avanti, la clip ci riporta alla scottante attualità, con i medici di New Amsterdam catapultati nel pieno della pandemia da Covid-19. Li vediamo combattere tra le corsie, sfiniti, e notiamo il dottor Kapoor (Anupam Kher) colpito dal virus. "Come è potuto succedere così velocemente?", chiede la dottoressa Sharpe (Freema Agyeman). Ancora una volta, a prendere in mano le redini della situazione sarà il dottor Goodwin, determinato a denunciare le disuguaglianze del sistema sanitario, rese ancora più evidenti dalla pandemia, e a "costruire qualcosa di meglio per l'ospedale, per sua figlia, "e anche per te", dice a Sharpe.