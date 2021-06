New Amsterdam 3 da stasera su Canale 5: Le anticipazioni dei nuovi episodi e il riassunto della scorsa stagione

News Serie TV

Il medical drama con Ryan Eggold torna in prima visione italiana questa sera: le anticipazioni dei primi tre episodi.

Tornano in prima visione italiana su Canale 5 i dottori di New Amsterdam, il medical drama creato da David Schulner ispirandosi ai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America. Ryan Eggold tornerà nei panni del dottor Max Goodwin, un medico intenzionato a far funzionare, per tutti, uno dei sistemi sanitari più iniqui del mondo. L'appuntamento è per stasera a partire dalle 21:45 con i primi tre episodi della terza stagione parecchio incentrata, come ci si poteva aspettare, sulla pandemia da coronavirus che gli sceneggiatori hanno voluto inglobare nella trama. Ecco come era finita la seconda stagione e la trama e le anticipazioni dei nuovi episodi.

New Amsterdam 3: Il riassunto della seconda stagione

Dove eravamo rimasti alla fine della seconda stagione? Max era alle prese con il suo ruolo di genitore single, la dottoressa Bloom (Janet Montgomery) lottava contro la dipendenza, il dottor Iggy Frome (Tyler Labine) non navigava in ottime acque con il marito Martin e il dottor Reynolds (Jocko Sims) stava per trasferirsi a San Francisco con la fidanzata. I protagonisti, adesso, dovranno affrontare la pandemia e saranno messi a dura prova quando il virus colpirà anche uno di loro, il dottor Kapoor (Anupam Kher). Per Max Goodwin questa emergenza sanitaria sarà l'occasione per denunciare ancora una volta le disuguaglianze del sistema sanitario. Ma ecco, nel dettaglio, la trama dei primi tre episodi.

New Amsterdam 3: Trama e anticipazioni della prima puntata su Canale 5 il 1° giugno

Stagione 3, Episodio 1: Una nuova normalità

Mentre la pandemia mette in ginocchio i medici del New Amsterdam, un 737 precipita nell'East River, sotto gli occhi dei medici. Non si registrano vittime ma solo feriti, sebbene alcuni in condizioni gravi. Quando gli investigatori interrogano l'equipaggio di volo, Iggy lotta contro il tempo per aiutare il pilota a scoprire la verità. Max capisce che i farmaci per curare il Covid scarseggiano, dopo che un collega contrae la malattia.

Stagione 3, Episodio 2: Lavoratori indispensabili

Max è costretto ad affrontare le strazianti conseguenze di una delle sue politiche. Reynolds risponde al suo appello per cercare di salvare Vijay ma la situazione è molto grave. Nel frattempo, Ella entra in travaglio prima del tempo.

Stagione 3, Episodio 3: Misure di sicurezza

Max tratta il caso della madre di Reynolds che ha subito un incidente domestico e, nel frattempo, è tentato da un'idea che potrebbe portare più entrate all'ospedale, ma resiste. Intanto Iggy e Sharpe non sono affatto contenti di dover fare i medici a distanza, mentre quest'ultima fa una scoperta sorprendente studiando il caso di un suo ex paziente.

