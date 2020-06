New Amsterdam 3: Anticipazioni, trama, cast e curiosità sulla terza stagione

News Serie TV

Il medical drama con Ryan Eggold tornerà in onda su NBC in autunno: ecco le anticipazioni e tutto quello che sappiamo.

Dopo una stagione terminata necessariamente prima del previsto a causa della brusca interruzione delle riprese a causa dell'emergenza Coronavirus, New Amsterdam tornerà con una terza stagione prima in autunno negli Stati Uniti su NBC e poi successivamente in Italia su Canale 5. Fortunatamente, infatti, il medical drama ha ottenuto l'okay per ben tre stagioni aggiuntive e, nei nuovi episodi, ci sarà modo di concludere tutte le storie - e non sono poche - rimaste in sospeso nel finale della seconda stagione. Quali programmi hanno gli sceneggiatori e cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione? Ecco tutte le anticipazioni e quello che sappiamo, già da adesso, sulla trama e il cast. Vi consigliamo di proseguire con la lettura soltanto se avete già visto il finale della seconda stagione, per non imbattervi in spoiler.

New Amsterdam: Dove eravamo rimasti? Il riassunto del finale della seconda stagione

Nel finale della seconda stagione Max (Ryan Eggold) ha faticato a curare un paziente affetto da distrofia muscolare. Il dottor Vijay Kapoor (Anupam Kher) ha avuto un incontro toccante con la moglie di uno dei suoi pazienti, rendendosi successivamente conto che dietro un tale comportamento c'era una motivazione medica. La dottoressa Bloom (Janet Montgomery) si è trovata in una situazione in cui più persone soffrivano degli stessi sintomi: per capire perché la morfina dell'ospedale stesse causando una serie di incidenti, ha deciso di provarla in piccola dose (nonostante il suo passato di dipendenza). Alice e Max si sono lasciati per il bene dei bambini mentre Sharpe (Freema Agyeman) si è lasciata andare con il nuovo dottore interpretato da Daniel Dae Kim. Il dottor Reynolds (Jocko Sims), invece, ha lasciato l'ospedale nell'episodio 17 per trasferirsi a San Francisco con la fidanzata: ma sarà davvero un addio?

Qual era il piano originale per il finale della seconda stagione

Il creatore della serie David Schulner ha confidato a TVInsider che il finale originale della seconda stagione prevedeva di ambientare l'episodio conclusivo nella Repubblica Dominicana durante la stagione degli uragani. "Il piano originale era di girarlo a Puerto Rico prima che accadessero i terremoti, poi quando ci sono stati davvero, ci siamo trasferiti nella Repubblica Dominicana per il nostro finale e abbiamo fatto un grande lavoro di scouting lì. Sarebbe stato un episodio davvero emozionante e pieno di azione su come queste isole sono mal equipaggiate per gestire la quantità e il potere degli uragani a causa del riscaldamento globale", ha svelato.

New Amsterdam 3 potrebbe iniziare con una pandemia?

Sappiamo che un episodio della seconda stagione di New Amsterdam, inizialmente pensato come il diciottesimo e intitolato proprio Pandemic, non è stato trasmesso per decisione di NBC e dello stesso creatore della serie David Schulner. L'episodio in questione, infatti, sarebbe dovuto andare in onda negli Stati Uniti lo scorso 7 aprile, mentre tutto il mondo era alle prese con una vera pandemia, quella del Covid-19. Il creatore, tuttavia, ha promesso che l'episodio in questione non sarà definitivamente archiviato. Possiamo pensare, allora, che la terza stagione si apra proprio con questo episodio adeguatamente adattato vista la situazione attuale? Non è ancora chiaro se le trame di quell'episodio saranno introdotte nei prossimi episodi o se l'episodio in questione verrà trasmesso così come è stato girato. Di certo, come sottolineato anche dagli stessi protagonisti, New Amsterdam non ignorerà l'attualità. Il produttore esecutivo Peter Horton ha detto che sarebbe impensabile non includere una crisi di una tale entità all'interno della trama della serie. D'altronde la stessa serie si ispira alle storie del primo ospedale pubblico d'America, il Bellevue Hospital, vero epicentro dell'epidemia di Covid-19 nelle scorse settimane.

New Amsterdam 3: La trama

È evidente che, qualora venga rappresentata una pandemia, nella terza stagione i protagonisti sarebbero in prima linea e in pericolo. Max e il suo team dovrebbero fare di tutto per assistere al meglio i pazienti e contenere il contagio, operazione che potrebbe anche fare delle vittime. "Come operatori sanitari in prima linea, alcuni dei nostri personaggi potrebbero non tornare l'anno prossimo. Dobbiamo drammatizzare gli effetti della pandemia sulle infermiere e sui nostri dottori e dobbiamo riflettere il mondo in cui viviamo. Senza un'adeguata protezione, i nostri operatori sanitari stanno morendo. Saremmo irresponsabili a non affrontarlo", ha detto il creatore a TVInsider. Nei nuovi episodi conosceremo meglio il nuovo dottore interpretato da Daniel Dae Kim. Come si evolverà il rapporto con la dottoressa Sharpe appena accenato nel finale della seconda stagione? Il nodo più difficile da sciogliere, tuttavia, sarà quello riguardante l'addio del dottor Reynolds: cosa sarebbe successo al suo personaggio nei quattro episodi che non è stato possibile girare? Molto probabilmente lo vedremo nella terza stagione.

Il cast

Di conseguenza, Jocko Sims è uno degli attori che potrebbero tornare, nonostante l'apparente uscita di scena. Per quanto riguarda gli altri, quasi tutti i membri principali del cast potrebbero riprendere i rispettivi ruoli nella terza stagione. Ryan Eggold tornerà senza dubbio nel ruolo del dottor Max Goodwin, il duro direttore del New Amsterdam. Freema Agyeman riprenderà il suo ruolo di Helen Sharpe, capo del dipartimento di oncologia e collega stretta di Max. Janet Montgomery riapparirà come la dottoressa Lauren Bloom, mentre Tyler Labine tornerà come capo del dipartimento di psicologia, il dottor Ignatius "Iggy" Frome. Tornerà anche Anupam Kher come Vijay Kapoor, capo del Dipartimento di neurologia. Riprederà il suo ruolo di Cassian Shin anche il nuovo arrivato Daniel Dae Kim.