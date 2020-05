New Amsterdam 2 torna su Canale 5: Ecco quando vanno in onda i nuovi episodi

News Serie TV

Il medical drama con Ryan Eggold torna dopo oltre quattro mesi di pausa.

Preparatevi al ritorno del dottor Max Goodwin! Dopo aver mandato in onda i primi nove episodi della seconda stagione di New Amsterdam, Canale 5 ufficializza finalmente la data di debutto della seconda parte della stagione. Il medical drama tornerà sulla rete ammiraglia di Mediaset con i nuovi episodi a partire dal prossimo 4 giugno.

Gli episodi inediti di New Amsterdam su Canale 5

I primi nove episodi del secondo ciclo di New Amsterdam erano andati in onda su Canale 5 divisi in tre appuntamenti dal 14 al 29 gennaio. I restanti nove episodi inediti (quattro in meno rispetto ai 22 in totale inizialmente previsti, dal momento che la produzione della serie è stata sospesa in anticipo a causa dell'emergenza Coronavirus), presumibilmente, saranno trasmessi quindi per tre settimane a partire dal 4 giugno. L'attesa per la seconda parte di stagione è stata più lunga del previsto a causa della chiusura degli studi di doppiaggio italiani per la necessità di contenere la pandemia.

Il dottor Max Goodwin sta per tornare con la seconda stagione di #NewAmsterdam

Dal 4 giugno, in prima serata su #Canale5 pic.twitter.com/WmfLdXKAoC — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) May 20, 2020

Cancellato un episodio a tema pandemia

Uno degli episodi che non verrà mandato in onda (inizialmente pensato come il diciottesimo della stagione) è quello incentrato, per una triste coincidenza, su una pandemia. NBC, in accordo con i creatori e produttori esecutivi della serie, ha deciso di non trasmetterlo negli Stati Uniti e, di conseguenza, non lo vedremo neanche in Italia. In un comunicato, lo showrunner della serie David Schulner aveva spiegato questa scelta con parole toccanti. "Il mondo ha bisogno di meno finzione e più fatti, in questo momento. A volte ciò che lo specchio riflette è troppo terribile da guardare", le parole dello sceneggiatore. "Abbiamo girato un episodio su una pandemia poco prima che una vera pandemia si verificasse. Ma ora le persone stanno morendo nella realtà. Vogliamo davvero veder morire persone anche nella finzione?" aveva continuato Schulner promettendo di ricollocare l'episodio in questione nella prossima stagione. Come è noto, infatti, New Amsterdam è stata rinnovata per altre tre stagioni.

Continuate a seguirci per conoscere le trame e le anticipazioni dei prossimi episodi di New Amsterdam: il primo appuntamento è per il 4 giugno dalle 21:20 su Canale 5.